40 مليون دولار قيمة توظيفات في مشروع تخزين الكهرباء في الأردن

وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، مذكرات تفاهم مع 23 شركة تأهلت للاستثمار في مشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل، بقدرة تخزين تبلغ 60 ميغاواط في الساعة، بكلفة استثمارية تبلغ نحو 40 مليون دولار.

وأكد الخرابشة أهمية المشروع المموّل من القطاع الخاص، في «الحفاظ على اســـتقرار شــــبكة النقل الكهربائي من التقلبات، خصوصاً الناتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، واستيعاب مزيد من هذه المشاريع المهمة على الشبكة، وزيادة مساهمتها في الطاقة الكهربائية المولّدة».

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم تنص على أن «تعدّ الشركات خلال فترة صلاحية المذكرات ومدتها 6 أشهر، عروضها الفنية والمالية وتقدّمها للوزارة وفقاً للمدة ومتطلبات وثيقة تقديم العروض المباشرة، التي ستُزوّد الشركات بها لاحقاً، ووفقاً لأحكام مواد نظام العرض المباشر الرقم 50 لسنة 2015 وتعديلاته، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله منتصف العام المقبل».

وأوضح الخرابشة أن المشروع «هو الأول من نوعه في المنطقة وبمثابة المرحلة الأولى من مشروع رئيس لتخزين الطاقة الكهربائية، وستنفذه شركة الكهرباء الوطنية لاحقاً للحفاظ على استقرار الشبكة حتى عام 2020». ولفت إلى أن مشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل «يندرج في إطار تشريعات وإجراءات أقرّتها الحكومة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، والبالغة 500 ميغاواط في نهاية عام 2017، على أن تصل الى نحو 2700 ميغاواط عام 2021 من القدرة الإنتاجية للأردن». يُذكر أن وزارة الـــطــاقة والثروة المعدنية، أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تأهيل طلبات الاهتمام المستَلمة من الــشركات المهتمة بالاستثمار في مشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل الكهربائي لشركة الكهرباء الوطنية، وتأهّلت 23 شركة من أصل 41 مهتمة بالمشروع.