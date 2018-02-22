الحريري ترأس إجتماعين لتحديث القوانين وكيفية دفع السلسلة لموظفي المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، اجتماع لجنة تحديث القوانين، حضرها وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الاقتصاد رائد خوري والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

ولفت جريصاتي الى ان “الاجتماع خصص لتحديث عدد من القوانين تحضيرا للمؤتمرات الدولية وتحسينا للوضعين الاقتصادي والمالي”.

من ناحيته، قال خوري: “وافقنا على عدد من مشاريع القوانين المهمة لتحديث النظام لجذب رؤوس الاموال الى لبنان”.

ثم ترأس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب في المؤسسات العامة، حضرها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، ووزراء: المال علي حسن خليل،الاتصالات جمال الجراح، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والثقافة غطاس خوري.

وأوضح وزير المال، ان البحث تناول كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل.