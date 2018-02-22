“خريطة طريق” للأسمر لحل قضية المياومين: تأمين ديمومة العمل وتعيين الناجحين الفائضين

طرح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر “خريطة طريق” لحل قضية مياومي “مؤسسة كهرباء لبنان” وانهاء هذه المشكلة. وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، في حضور نائبه حسن فقيه ولجنة عمال المياومين انه “انطلاقا من الواجب النقابي أولا، وبعده الواجب الاجتماعي والأخلاقي والحقوقي، دخل الاتحاد العمالي العام منذ شهر آذار 2017 على خط هذه الأزمة المستفحلة، فقدم الاقتراحات العلمية وأجرى الاتصالات الضرورية لإبعاد هذه القضية المحقة عن التدخل والتداخل السياسي والطائفي. وإذا كان الاتحاد العمالي العام يرى أن الحل الجذري لقطاع الكهرباء وعماله يقضي بملء الشواغر في هذه المؤسسة على قواعد سليمة واستعادة دورها كما كانت عليه قبل الحرب، بحيث انها كانت تمول خزينة الدولة من فائض وارداتها، بدلا مما هي عليه اليوم حيث تكلف الخزينة التي هي مال الشعب حوالى ملياري دولار سنويا، والى أن نصل إلى هذا الحل الحقيقي، الذي يحتاج إلى قرار حاسم من السلطة، فقد طرح الاتحاد العمالي خريطة طريق مرحلية لبداية الخروج من هذا المأزق ومنع تمادي هذه المشكلة وانعكاساتها، وتقضي أولا بتعيين الناجحين الفائضين في مباريات مجلس الخدمة المدنية للفئة الرابعة، وإجراء مباراة للفئتين الخامسة والسادسة تباعا، لملء كامل الشواغر في المؤسسة التي تمت منذ إقرار القانون 287 حتى تاريخه، تزامنا مع رفع سقف التعويضات المحقة والعادلة لمن لم يحالفه الحظ في الامتحانات، أو لمن لا يرغب أو تخطى السن القانونية ثانيا، وثالثا، دفع رواتب الشهرين المستحقين لجميع العمال والمياومين والجباة لتأمين حقهم في ديمومة عملهم، الى حين إيجاد الحل النهائي”.

وتحدث عضو لجنة المياومين حسين جعفر، فنفى “اتهام المياومين بالدخول عنوة الى مؤسسة كهرباء لبنان”، وشدد على ان المياومين “ليسوا على خلاف مع ادارة المؤسسة ولا مشكلة مع القوى الامنية، بل نحن اهل البيت والمؤسسة لنا”. وأيد الاقتراحات التي طرحها الاسمر، معتبرا “ان الاتفاقات هي مدخل لكل الحلول”.

بدوره، أشار العضو الآخر في اللجنة لبنان مخول الى ان المياومين “هم مع تطبيق القوانين”، وطالب بانهاء “هذا الملف الانساني بامتياز، خصوصا ان 1400 عائلة باتت في الشارع”، مناشدا الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية “ضرورة انهاء هذا الملف رحمة بالشهداء والجرحى والمعوقين الذين ضحوا خلال مسيرتهم في المؤسسة”.