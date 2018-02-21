كي لا يكون الرقم وجهة نظر
1519201745_

الحايك: لانقاذ موسم البطاطا في عكار قبل ان تحل الكارثة

فبراير 21, 2018

عقدت الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار اجتماعا حاشدا برئاسة عمرالحايك، في اطار الاجتماعات المفتوحة للمزارعين، لمواكبة ازمة تصريف موسم البطاطا الذي اصبح على الابواب، في ظل وجود البطاطا المصرية في الاسواق اللبنانية واستمرار الاستيراد من الخارج، على الرغم من المناشدات والوعود التي اطلقت من قبل المعنين لايقافها.

وحذر الحايك من “استدراج المزارعين للمواجهة مع الدولة، من اجل الحصول على لقمة عيشهم، واللجوء الى الاعتصامات والاضرابات، وقطع الطرقات وصولا الى مقاطعة الانتخابات”، وناشد “المسؤولين انقاذ موسم البطاطا في عكار قبل ان تحل الكارثة وتشرد العائلات”، مشيرا “الى ان العاصفة الجوية فعلت فعلها مع الموسم، وضاعفت من المعاناة”.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عقدت الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار اجتماعا حاشدا برئاسة عمرالحايك، في اطار الاجتماعات المفتوحة للمزارعين، لمواكبة ازمة تصريف موسم البطاطا الذي اصبح على الابواب، في ظل وجود البطاطا المصرية في الاسواق اللبنانية واستمرار الاستيراد من الخارج، على الرغم من المناشدات والوعود التي اطلقت من قبل المعنين لايقافها.

وحذر الحايك من “استدراج المزارعين للمواجهة مع الدولة، من اجل الحصول على لقمة عيشهم، واللجوء الى الاعتصامات والاضرابات، وقطع الطرقات وصولا الى مقاطعة الانتخابات”، وناشد “المسؤولين انقاذ موسم البطاطا في عكار قبل ان تحل الكارثة وتشرد العائلات”، مشيرا “الى ان العاصفة الجوية فعلت فعلها مع الموسم، وضاعفت من المعاناة”.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!