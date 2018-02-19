المياومون يعتصمون .. ويمنعون من الدخول إلى صالة الزبائن

حاول أحد المياومين خلال الاعتصام امام مؤسسة كهرباء لبنان قطع شرايين يده بواسطة “شفرة” في محاولة للانتحار نتيجة الضغوط الحياتية التي يتعرض لها لكن رفاقه منعوه من ذلك

هذا ويحاول المعصتمون الدخول الى مبنى المؤسسة الّا ان عناصر مكافحة الشعب في قوى الامن الداخلي يمنعون ذلك ما أدى إلى تدافع وتضارب بين المياومين والعنصار الامنية. وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بالسماح للمياومين بالدخول الى الصالة لعقد مؤتمر صحافي من الداخل.