كي لا يكون الرقم وجهة نظر
cropped_1400045525_10313985_786305991381809_8977706401383256698_n

المياومون يعتصمون .. ويمنعون من الدخول إلى صالة الزبائن

فبراير 19, 2018

حاول أحد المياومين خلال الاعتصام امام مؤسسة كهرباء لبنان قطع شرايين يده بواسطة “شفرة” في محاولة للانتحار نتيجة الضغوط الحياتية التي يتعرض لها لكن رفاقه منعوه من ذلك

هذا ويحاول المعصتمون الدخول الى مبنى المؤسسة الّا ان عناصر مكافحة الشعب في قوى الامن الداخلي يمنعون ذلك ما أدى إلى تدافع وتضارب بين المياومين والعنصار الامنية. وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بالسماح للمياومين بالدخول الى الصالة لعقد مؤتمر صحافي من الداخل.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حاول أحد المياومين خلال الاعتصام امام مؤسسة كهرباء لبنان قطع شرايين يده بواسطة “شفرة” في محاولة للانتحار نتيجة الضغوط الحياتية التي يتعرض لها لكن رفاقه منعوه من ذلك

هذا ويحاول المعصتمون الدخول الى مبنى المؤسسة الّا ان عناصر مكافحة الشعب في قوى الامن الداخلي يمنعون ذلك ما أدى إلى تدافع وتضارب بين المياومين والعنصار الامنية. وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بالسماح للمياومين بالدخول الى الصالة لعقد مؤتمر صحافي من الداخل.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!