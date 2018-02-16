ملتقى النفط في 29 آذار يعرض فرص الأعمال في قطاع النفط والغاز

تنظم مجموعة الاقتصاد والأعمال ملتقى “النفط والغاز في شرق المتوسط” تحت شعار “فرص الأعمال خلال مرحلة الاستكشاف والتنقيب”، في 29 آذار المقبل في بيروت.

ويشارك في الملتقى وزراء النفط والطاقة والهيئات الحكومية المعنية في لبنان ومصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى كبريات الشركات النفطية العالمية والإقليمية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات في مختلف القطاعات.

ويشكل عقد الملتقى مباشرة بعد توقيع لبنان لاتفاقين للاستكشاف والإنتاج في البلوكين 4 و 9 مع كونسورتيوم يضم ثلاث شركات هي “إيني” الإيطالية، “توتال” الفرنسية و”نوفاتك” الروسية، فرصة مناسبة لبناء علاقات العمل وعقد الشراكات حيث ينتظر ان يتم قبيل مرحلة الاستكشاف وحفر الآبار وخلالها، “توقيع عشرات بل مئات العقود من الباطن في مختلف المجالات بحيث ستضخ الشركات رساميل كبيرة في الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة”، بحسب تعبير وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل.

ويتميز الملتقى بتخصيص جانب أساسي من البرنامج لعقد جلسات خاصة لإقامة علاقات العمل وبناء الشراكات، إذ سيتم توفير قاعات صغيرة وغرف للاجتماعات مع كبار المسؤولين وقادة الشركات، مع جدولة مسبقة للمواعيد سواء بشكل مباشر أم بمساعدة الجهة المنظمة.

ويلقي الملتقى الضوء على البيئة القانونية والتنظيمية للأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز في لبنان، إضافة إلى التطورات في مصر وقبرص وفرص التعاون الإقليمي ومجالاته.

ومن المتوقع أن تؤدي مباشرة أعمال الاستكشاف والحفر إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني بكل قطاعاته ولكن هناك بعض المجالات التي ستبرز الحاجة اليها أكثر من غيرها، مثل الخدمات القانونية والاستشارية، المقاولات والبناء، الخدمات المالية والمصرفية، الامنية والإدارية، إضافة إلى الخدمات الصحية والبيئية. وستؤدي إلى تنشيط القطاع الصناعي وتقويته.