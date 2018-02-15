أكبر معدل انخفاض للبطالة في فرنسا منذ عام 2009

أعلن المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية بفرنسا، في آخر تقرير له، أن “معدل البطالة في فرنسا شهد انخفاضا كبيرا للغاية وتراجع بشكل ملحوظ، ولعله الأكبر منذ عام 2009”.

وأوضح التقرير أنه “في الربع الأخير من عام 2017 تراجع معدل البطالة نحو0.7% ووصل إلى 8.6%، و8.9% في بلاد وأقاليم ما وراء البحار”.

وتجدر الاشارة الى أن التعيينات والتوظيف في القطاع الخاص الفرنسي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الربع الأخير من 2017 وفق ما أظهرته بيانات من صندوق أكوس للضمان الاجتماعي.