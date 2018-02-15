طليس يعلن بعد لقائه المشنوق عن تأجيل اضراب قطاع النقل البري

قال رئيس إتحاد قطاع النقل البري بسام طليس بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: ” لأن وزير الداخلية تعهد بتنفيذ ما طالبنا به. من المنطقي والطبيعي والأخلاقي التمهل في الإضراب وتأجيله، إلى ما بعد اجتماعنا برئيس الحكومة سعد الحريري يوم الجمعة المقبل، ومطلع الأسبوع الآتي نقرر الخطوات اللاحقة “.

من جهته قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ” نشكرالوزير المشنوق على تجاوبه مع مطالبنا ونشكر وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ونتمنى أن تسلك الأمور اتجاه الحلّ الإيجابي”.