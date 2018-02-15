المالكون القدامى في نداء للحريري: لن ندفع الضرائب قبل إقرار المراسيم

وجه تجمع المالكين القدامى نداءا الى رئيس الحكومة سعد الحريري ، متسائلا:الى متى ينتظر ابناء المالكيين القدامى إنصافهم وإعادة أرزاقهم اليهم وذلك بإمضاء المراسيم الخاصة باللجان وحساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء والى متى يعيش المالكون القدامى هذاالعذاب وخصوصاّ أهالي بيروت بالذات، الذين حمّلونا هذا النداء،والذين هجّروا من منازلهم، ولم يستطيعوا العودة الى املاكهم، أو العيش في عقاراتهم نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة والتي ضربتهم في الصميم، وما زالوا ينتظرون حتى الاّن توقيعك على المراسيم، علّ الامل يعود الى نفوسهم، وبأنهم يوماّ ما، ولو بعد سنين طويلة، سوف يعودون الى منازلهم، الى جنى عمرهم، الى تعب أباءهم واجدادهم، لافتا الى ان “ابناء بيروت من المالكيين القدامى الذين إستُملكت أرزاقهم، وغصبًا عنهم، والذين دعموك، وأعطوك كل ما يملكون من محبة ووفاء، وتفانوا بالعمل في حملاتك الانتخابية، وحضروا مؤتمراتك وأعطوك أصواتهم وحناجرهميسألونك عن مدى التزامك بأنصافهم ووعودك التي قطعتها لهم، وما زالوا حتى الان ينتظرون ويطلبون منك إيفاءها”.

واكد التجمع في بيانه انه “لم يعد هناك مبرر لهذا التأخير ونعيد تذكيركيا دولة الرئيس بأن وعد الحرّ دين، لقد وعدتنا وتعهّدت أمام ألمجلس النيابي بإنشاء الحساب واللجان خلال ثلاثة أشهر، وإمتدّ الوعد لسنة والحبل على الجرار! وما زلنا بالإنتظار،فإلى متى التأخر في أخذ القرار”، مضيفا:”لقد طال انتظارنامن الوعود المعلّقة ولم نعد نحتمل دفع الضرائب على بدلات ايجار لا نتقاضاها”، مؤكدا اننا “لن ندفع الضرائب قبل إقرار المراسيم”.