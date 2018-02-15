“أبوظبي للاسكان” تطلق مشروعا لدراسة تاثيرات قطاع اسكان المواطنين

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان مشروع دراسة تأثيرات قطاع إسكان المواطنين على القطاعات التنموية الحيوية لإمارة أبوظبي ودولة الامارات بالتعاون مع الجامعات المحلية وشركة ثروات للاستشارات.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي الاسكان سعادة خليفة خادم خليفة الحميري على أهمية هذا المشروع الرائد الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى تعزيز دور القطاع الأكاديمي في خدمة المجتمع، علاوة على توفير فرصة للشباب من طلبة الجامعات لإبراز طاقاتهم وتحفيز قدراتهم الإبداعية للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة تلبي التطلعات والاحتياجات الإسكانية المستقبلية في ضوء توجهات الحكومات المحلية والإتحادية نحو التنمية المستدامة.

وقال الحميري إن هذا المشروع يأتي دعماً لرؤية ورسالة هيئة أبوظبي للإسكان في توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، وتعزيز الارتباط الأسري والاستقرار بين المواطنين من خلال توفير برامج الإسكان المناسبة، والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان