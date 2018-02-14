مقابلة رئيس تحرير الأعمار والاقتصاد حسن مقلد مع برنامج الحدث | قناة الجديد فبراير 14, 2018 آخر المقالات مقابلة رئيس تحرير الأعمار والاقتصاد حسن مقلد مع برنامج الحدث | قناة الجديد الحريري: الوزراء موظفون لدى المواطنين وسأتابع مشروع الألياف البصرية يومياً إسرائيل تقدم مغريات ليهود فرنسا للهجرة إليها المراكز البحثيّة في لبنان بين الأفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجراح: مشروع الالياف البصرية سينطلق بشكل متوازي في كل لبنان تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني