الحريري: الوزراء موظفون لدى المواطنين وسأتابع مشروع الألياف البصرية يومياً

شدد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال حفل اطلاق مشروع الألياف الضوئية، على أن “هذا مشروع من أهم المشاريع للبنان ولكل مواطن”، مشيرا الى “أننا في هذه الحكومة اخترنا أن نعمل، بينما في حكومات أخرى أختاروا أن يتأملوا وينظروا. لكن هذه الحكومة أخذت قرارا بالقيام بنقلة نوعية بالبلد الذي يحتاج الى هذا النوع من التكنولوجيا التي تخلق وظائف عمل لا تحصى”.

ولفت الحريري الى “أننا متأخرون جدا في الدخول بالألياف الى بيوت الناس ولكن هذا لا يعني أن لا نقوم به”، موجها التهنئة الى “وزارة الاتصالات والجميع على جهودهم”، مضيفا: “صحيح أن المشروع أخذ وقتا ولكن قررنا أن نمشي به ولا نسمع للناس الذين يريدون تعطيل حركة الدولة وللمنظرين. يجب أن نقوم بعملنا مثلما حققنا نجاحات بالأمن الداخلي والجيش”.

وأشار الى أن “هذه النجاحات سببها اتخاذ القرار بالتنفيذ. المواطن لديه حاجة ونحن واجبنا أن نؤمن حاجات المواطن كحكومة وزراء يجب أن نخدم المواطن اللبناني فنحن موظفون لدى المواطن، وسأتابع المشروع يوما بيوم”.