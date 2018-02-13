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الجراح: مشروع الالياف البصرية سينطلق بشكل متوازي في كل لبنان

فبراير 13, 2018

اشار وزير الاتصالات جمال الجراح الى ان ملف الاتصالات اصبح من الضرورات اليومية للبنانيين، ونحن عيش في عالم يعتمد بشكل اساسي على توفر الاتصالات وكفاءتها وسرعتها، وهذا ما اهمل لسنوات وسنوات، لكن نهج الحداثة وارادة التقدم لم يستطيعوا ان يوقفوها فينا، لهذا كله كانت هديتكم يا دولة الرئيس سعد الحريري بإطلاق مشروع الالياف البصرية.

اضاف الجراح خلال اطلاق مشروع الالياف البصرية في السراي الحكومي، ان مشروع الالياف البصرية سينطلق بشكل متوازي في جميع المناطق اللبنانية، وسيشعر اللبنانيون بسرعة انترنت غير مسبوقة.

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اشار وزير الاتصالات جمال الجراح الى ان ملف الاتصالات اصبح من الضرورات اليومية للبنانيين، ونحن عيش في عالم يعتمد بشكل اساسي على توفر الاتصالات وكفاءتها وسرعتها، وهذا ما اهمل لسنوات وسنوات، لكن نهج الحداثة وارادة التقدم لم يستطيعوا ان يوقفوها فينا، لهذا كله كانت هديتكم يا دولة الرئيس سعد الحريري بإطلاق مشروع الالياف البصرية.

اضاف الجراح خلال اطلاق مشروع الالياف البصرية في السراي الحكومي، ان مشروع الالياف البصرية سينطلق بشكل متوازي في جميع المناطق اللبنانية، وسيشعر اللبنانيون بسرعة انترنت غير مسبوقة.

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