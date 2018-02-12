انضمام ميريت كمساهم جديد في بنك بيروت

أعلن بنك بيروت عن تملّك ميريت هولدنغ ش.م.ل.، الشركة القابضة العائلية لجاك سعادة، نسبة 4.5% من الأسهم العادية في رأسمال المصرف، وتملك ميريت 70 في المئة من شركة CMA CGM، وهي إحدى أبرز شركات الشحن العالمية.

وتعليقاً على عملية التملّك، قال رئيس مجلس إدارة مديرعام بنك بيروت سليم صفير: «تأتي هذه المبادرة في سياق خطط بنك بيروت التوسعية، وإننا نطمح مع مساهمينا وموظفينا للإرتقاء ببنك بيروت إلى مستويات أعلى. انني على ثقة بأن شراكتنا مع ميريت هولدنغ ش.م.ل.، التي تشاركنا ذات القيم والطموحات،ستخلق أساساً أكثر صلابة بعد يخوّلنا الاستفادة من مزيد من الفرص العالمية».

من جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة مديرعام مجموعة CMA CGM رودولف سعادة: «من شأن هذا الاستثمار الجديد تعزيز دور ميريت في تطوير الاقتصاد اللبناني من خلال تملّك حصة مهمة في رأسمال مصرف لبناني بارز كبنك بيروت الذييلعب دوراً أساسياً في نمو لبنان».

والجدير بالذكر أن التملّك معلّق على موافقة السلطات الرقابية النهائية.