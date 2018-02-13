قطاع النقل البري في لبنان يعلن الإضراب العام يوم الخميس المقبل

أعلنت اتحادات ونقابات النقل البري عن تنفيذ الإضراب السلمي والتظاهرات والاعتصامات الخميس 15 الجاري اعتباراً من السابعة صباحاً حتى العاشرة قبل الظهر على كل الأراضي اللبنانية.

وأصدرت يوم أمس بياناً استغربت فيه عدم مبالاة مجلس الوزراء لإيجاد حلاً لملف النقل البري ومما جاء في البيان: يأسف المجتمعون لعدم ملاقاة مجلس الوزراء رئيس الجمهورية في طرحه لموضوع الاتفاق مع قطاع النقل البري والذي تعهّد به في الاجتماع الذي عُقد مع فخامته بتاريخ 26/1/2018 والذي على أساسه تمّ تأجيل موعد الإضراب إلى 15/2/2018.

كما أعرب المجتمعون عن اللامبالاة وعدم الجديّة من مجلس الوزراء في معالجة ملف واتفاق مضى عليه أكثر من سنة يزداد سوءاً بل تفلتاً ومخالفة للأنظمة والقوانين من قبل بعض المسؤولين ومعهم المعتدين على لقمة عيش العاملين في قطاع النقل البري.

وتابع البيان: إن قطاع النقل البري تعاون إلى أقصى الحدود مع رئيس الجمهورية والمسؤولين في الدولة لإيصال هذا الملف إلى النهاية السعيدة التي تعود بالفائدة على الدولة والمواطن والقطاع. ولم يترك وسيلة أو طريق إلا وسلكها لهذه الغاية؛ «ولأن المسؤولية النقابية والمصداقية والمناقبية تفرض علينا ألا نترك السائق في مهبّ الريح… ولأننا قمنا بما علينا من اتصالات ومحاولات انتهت باللامبالاة من قبل مجلس الوزراء، فإننا نشكر رئيس الجمهورية على طرح الاتفاق على مجلس الوزراء الذي لم يكلّف نفسه حتى مناقشة الموضوع، إلاّ أننا نعتذر منه سلفاً على قرارنا بالمضيّ في تنفيذ الإضراب والتظاهر اعتباراً من يوم الخميس الواقع فيه 15/2/2018».

وأعلنت الإتحادات في البيان، عن تنفيذ الإضراب السلمي والتظاهرات والاعتصامات يوم الخميس الواقع فيه 15/2/2018 على الشكل الآتي: 1- تنفيذ الإضرابات والتظاهرات والتجمّعات اعتباراً من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحاً على جميع الأراضي اللبنانية.

2- تحدّد مراكز التجمّعات في المناطق على الشكل الآتي: بيروت: الكفاءات – أوتوستراد هادي نصرالله – كنيسة مار مخايل – مستديرة الطيونة – البربير – المزرعة – مار الياس – الظريف – وزارة الداخلية والبلديات.

• مستديرة السفارة الكويتية – الكولا – المزرعة – مار الياس – الظريف – وزارة الداخلية والبلديات .

• مستديرة الدورة – الكرنتينا – الصيفي – برج المر – مصرف لبنان – وزارة الداخلية والبلديات.

البقاع: ساحة شتورة، زحلة – المنارة، بعلبك – مستديرة دورس.

الشمال: ساحة التل، تقاطع عكار.

جبل لبنان: مستديرة عاليه، ساحة بعقلين، مثلث خلدة.

الجنوب: صيدا – ساحة النجمة، النبطية – دوار كفرمّان، صور – دوار البص.

على أن يشارك في الإضراب جميع أنواع المركبات العمومية من سيارات وفانات وأتوبيسات وصهاريج وشاحنات.

وأعلن المجتمعون عن أن الخطوات المقبلة ستعلن من أمام مقرّ وزارة الداخلية والبلديات الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإضراب.