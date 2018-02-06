الصناعة أعدت تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال ت2 2017

أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر تشرين الثاني من العام 2017.

مع الإشارة الى ان مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر الاحدى عشرة الاولى من العام 2017 بلغ 2 مليار و254 مليون دولار أميركي (د.أ.) مقابل 2 مليار و311 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2016 و2 مليار و725 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015، أي بانخفاض ونسبته 2.5% مقارنة مع العام 2016 وبانخفاض ونسبته 17.3% مقارنة مع العام 2015. (جدول رقم 1 و11)

كما تجدر الاشارة الى ان المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الاشهر الاحدى عشرة الاولى من العام 2017 بلغ 204.9 مليون د.أ مقابل 210.1 مليون د.أ خلال الفترة عينها من العام 2016، و247.7 مليون د.أ خلال الفترة عينها من العام 2015.

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الاشهر الاحدى عشرة الاولى من العام 2017 نحو 234.2 مليون د.أ. مقابل 217.6 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2016 و224.7 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 أي بارتفاع ونسبته 7.6% مقارنة مع العام 2016 وبارتفاع ونسبته 4.2% مقارنة مع العام 2015. (جدول رقم 17)

II- الصادرات الصناعية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

بلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017 ما قيمته 205.1 مليون د.أ. مقابل 193.7 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 و219.9 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015 أي بارتفاع وقيمته 11.4 مليون د.أ. ونسبته 5.9? مقارنةً مع العام 2016 وانخفاض وقيمته 14.9 مليون د.أ. ونسبته 6.8? مقارنةً مع العام 2015. (جدول رقم 1)

1. أهم المنتجات المصَدَّرة

إحتلت صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 42 مليون د.أ. وتصدر العراق لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استورد ما قيمته 6.4 مليون د.أ.، تليها منتجات صناعة الاغذية والتبغ بقيمة 38.5 مليون د.أ.، واحتلت المملكة العربية السعودية صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 5.9 مليون د.أ.، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 29.2 مليون د.أ. وتصدرت جمهورية كوريا لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 5.1 مليون د.أ. ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 26 مليون د.أ. (لمزيد من التفاصيل جدول رقم 2 و4 و6 و8 و10 و15 و16)

2. المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات ارتفاعا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:

1.2. اللؤلؤ، الاحجار الكريمة او شبه الكريمة، المعادن الثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي)

ارتفعت قيمتها من 6.9 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 الى 16.3 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017 (جدول رقم 2 ورسم بياني رقم 2). انخفضت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى المملكة العربية السعودية فيما ارتفعت بشكل رئيسي الى كل من الامارات العربية المتحدة والمانيا مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ

حوالي 9.3 مليون د.أ. (جدول رقم 3 و4)

2.2. الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية

ارتفعت قيمتها من 35 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 الى 42 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى كل من ليبيا والعراق وسوريا والمملكة العربية السعودية مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 7 مليون د.أ. (جدول رقم 5 و6)

3. المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات انخفاضاً ملحوظاً للصادرات من المنتجات التالية:

1.3. منتجات الصناعات الكيماوية

انخفضت قيمتها من 29 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 الى 26 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017 (جدول رقم 2). ارتفعت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى المملكة العربية السعودية فيما انخفضت بشكل رئيسي الى كل من اسبانيا وايطاليا مما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 2.9 مليون د.أ. (جدول رقم 7 و8)

2.3. المواد النسيجية ومصنوعاتها

انخفضت قيمتها من 7.2 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 الى 5.2 مليون د.أ. خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017 (جدول رقم 2). انخفضت صادرات هذه المنتجات بشكل رئيسي الى الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 2.1 مليون د.أ. (جدول رقم 9 و10).

4. السوق الرئيسية للصادرات

1.4. السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول

شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 122.1 مليون د.أ. أي ما نسبته 59.5% من مجموع الصادرات الصناعية بينما احتلت الدول الاوروبية المرتبة الثانية اذ استوردت ما نسبته 15.5% ومن ثم الدول الافريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 10.4% تليها الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 8.6%. ومن أبرز المنتجات المصدَّرة الى الدول العربية: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 26.9 مليون د.أ.، منتجات صناعة الاغذية والتبغ بقيمة 24.8 مليون د.أ.، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 22.3 مليون د.أ. (جدول رقم 12)

2.4. السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول

بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت الامارات العربية المتحدة لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 23.8 مليون د.أ. أي ما يوازي 11.6% من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 22.4 مليون د.أ. أي ما يوازي 10.9? تليها سوريا حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 18.9 مليون د.أ. أي ما يوازي 9.2?. (جدول رقم 13)

وقد تم خلال هذا الشهر التصدير الى 45 دولة أوروبية، 41 دولة افريقية غير عربية، 27 دولة آسيوية غير عربية، 27 دولة أميركية، 19 دولة عربية، و8 دول أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزعة كما يلي: 14 دول عربية، 9 دول أوروبية، 8 دول افريقية غير عربية، 3 دول آسيوية غير عربية، دولتين أميركيتين ودولة اوقيانية. (جدول رقم 14)

III- استيرادات الآلات والمعدات الصناعية

بلغ مجموع الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية في شهر تشرين الثاني من العام 2017 نحو 17.6 مليون د.أ.، مقابل 20 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2016 و18.9 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 أي بانخفاض ونسبته 11.6% مقارنةً مع العام 2016 وانخفاض ونسبته 6.5% مقارنة مع العام 2015. (جدول رقم 17و18)

1. توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستورَدة بحسب البلد المستورَد منه

تصدرت ايطاليا لائحة البلدان المصَدِّرة للآلات والمعدات الصناعية إلى لبنان، حيث بلغت قيمة استيرادات الآلات والمعدات الصناعية منها خلال هذا الشهر حوالي 5 مليون د.أ. تليها الصين بحوالي 3.1 مليون د.أ. ومن ثم المانيا بحوالي 2.8 مليون د.أ. (جدول رقم 18)

2. توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستورَدة بحسب البلد المستورَد منه والنشاط الصناعي

إحتلت استيرادات الآلات للصناعات الغذائية المرتبة الاولى، إذ بلغت قيمتها 3 مليون د.أ. وتصدرت ايطاليا لائحة البلدان المصَدِّرة لهذا المنتج الى لبنان إذ صدَّرت ما قيمته 1.7 مليون د.أ.، تليها استيرادات الآلات التي تستعمل في التغليف بقيمة 2.4 مليون د.أ.، واحتلت ايطاليا صدارة الدول المصَدِّرة لهذا المنتج بقيمة مليون د.أ.، فالآلات لصناعة المنتجات المعدنية بقيمة 1.2 مليون د.أ. (جدول رقم 19).

IV- ملحق الجداول

جدول رقم 1: تطور الصادرات الصناعية خلال الأعوام 2015-2016-2017

الشهر العام

2015 العام

2016 العام

2017 نسبة التغيير

2015/2017 نسبة التغيير

2016/2017

كانون الثاني 243.2 199.5 175.9 -27.7% -11.8%

شباط 237.5 222.8 196.8 -17.1% -11.7%

آذار 246.5 211.6 223.9 -9.2% 5.8%

نيسان 240.2 231.1 210.4 -12.4% -8.9%

ايار 280.6 210.6 205.9 -26.6% -2.3%

حزيران 292.1 225.3 199.0 -31.9% -11.7%

تموز 233.5 178.8 215.7 -7.6% 20.7%

آب 233.4 232.9 227.0 -2.8% -2.5%

ايلول 242.5 184.3 167.6 -30.9% -9.0%

تشرين الاول 255.3 220.0 226.7 -11.2% 3.0%

تشرين الثاني 219.9 193.7 205.1 -6.8% 5.9%

كانون الاول 231.1 216.3

المجموع 2,955.8 2,526.9 2,254.0

الأرقام المبينة أعلاه هي بملايين الدولارات

جدول رقم 2: مقارنة بين الصادرات الصناعية خلال تشرين الثاني من العام 2017 وتشرين الثاني من العام 2016

القسم السلع تشرين الثاني 2016 تشرين الثاني 2017 التغيير

2016/2017 نسبة التغيير

2016/2017

1 منتجات المملكة الحيوانية 0.31 0.44 0.12 39.3%

2 منتجات المملكة النباتية 4.19 3.65 -0.54 -13.0%

3 شحوم ودهون وزيوت 3.59 3.42 -0.18 -4.9%

4 منتجات صناعة الاغذية والتبغ 39.81 38.53 -1.29 -3.2%

5 منتجات معدنية 0.62 0.78 0.16 26.6%

6 منتجات الصناعات الكيماوية 28.99 26.04 -2.95 -10.2%

7 لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 11.83 13.22 1.39 11.7%

8 جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها 0.76 0.96 0.20 26.0%

9 خشب ومصنوعاته 0.81 1.19 0.38 46.9%

10 ورق وكرتون ومصنوعاتهما 11.96 9.95 -2.02 -16.9%

11 مواد نسيجية ومصنوعاتها 7.21 5.16 -2.05 -28.4%

12 أحذية، أغطية رأس، ريش 0.78 0.76 -0.02 -2.6%

13 مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت وزجاج ومصنوعاته 1.79 2.17 0.39 21.6%

14 لؤلؤ، احجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) 6.92 16.26 9.34 134.9%

15 معادن عادية ومصنوعاتها 27.10 29.16 2.06 7.6%

16 آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 35.02 42.03 7.01 20.0%

17 معدات نقل 3.20 3.83 0.62 19.4%

18 ادوات واجهزة للبصريات، للقياس، للطب؛ اصناف صناعة الساعات وادوات موسيقية 1.95 1.37 -0.59 -30.0%

19 أسلحة وذخائر 0.03 0.00 -0.03 -100.0%

20 سلع ومنتجات مختلفة 6.78 6.16 -0.62 -9.2%

المجموع 193.70 205.10 11.38 5.9%

الأرقام المبينة أعلاه هي بملايين الدولارات

جدول رقم 3: صادرات اللؤلؤ، الاحجار الكريمة او شبه الكريمة، المعادن الثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الاردن سويسرا الولايات المتحدة الاميركية المانيا فرنسا فولتا العليا

القيمة بآلاف الدولارات 2,424 2,382 554 452 238 173 150 114

جدول رقم 4: صادرات اللؤلؤ، الاحجار الكريمة او شبه الكريمة، المعادن الثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

البلد المصدَّر إليه الامارات العربية المتحدة المانيا المملكة العربية السعودية الاردن الولايات المتحدة الاميركية سويسرا فرنسا المملكة المتحدة

القيمة بآلاف الدولارات 10,622 2,238 1,330 622 435 187 180 141

جدول رقم 5: صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

البلد المصدَّر إليه العراق المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الكويت الكونغو الاردن سوريا انغولا

القيمة بآلاف الدولارات 3,575 3,163 3,093 2,457 2,041 1,906 1,503 1,491

جدول رقم 6: صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

البلد المصدَّر إليه العراق المملكة العربية السعودية ليبيا سوريا الامارات العربية المتحدة مصر اذربيدجان قطر

القيمة بآلاف الدولارات 6,417 4,420 4,352 3,421 2,866 2,020 1,694 1,537

جدول رقم 7: صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

البلد المصدَّر إليه اسبانيا العراق الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الاردن ايطاليا الكويت سوريا

القيمة بآلاف الدولارات 4,708 3,786 3,547 3,045 2,831 2,492 1,118 1,082

جدول رقم 8: صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

البلد المصدَّر إليه المملكة العربية السعودية العراق الامارات العربية المتحدة الاردن سوريا مصر الكويت المملكة المتحدة

القيمة بآلاف الدولارات 4,878 4,712 4,068 3,623 1,354 820 785 560

جدول رقم 9: صادرات المواد النسيجية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016

البلد المصدَّر إليه الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية سوريا تركيا الكويت المملكة المتحدة فرنسا تونس

القيمة بآلاف الدولارات 1,026 601 530 503 419 373 364 353

جدول رقم 10: صادرات المواد النسيجية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

البلد المصدَّر إليه سوريا الامارات العربية المتحدة قطر الاردن المملكة المتحدة الكويت سويسرا ايطاليا

القيمة بآلاف الدولارات 761 520 481 438 427 410 400 301

جدول رقم 11: توزيع الصادرات الصناعية حسب السلع المصدرة خلال العام 2017

جدول رقم 12: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج المصدَّر وتكتلات الدول خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

السلع الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

غير العربية الدول الأميركية الدول الأفريقية

غير العربية مختلف* المجموع

منتجات المملكة الحيوانية 306 3 2 126 437

منتجات المملكة النباتية 1,519 1,024 44 201 399 461 3,649

شحوم ودهون وزيوت 1,025 608 241 53 1,306 187 3,419

منتجات صناعة الاغذية والتبغ 24,817 6,398 703 629 3,122 2,199 658 38,526

منتجات معدنية 530 20 54 181 785

منتجات الصناعات الكيماوية 22,250 1,773 58 382 384 1,139 56 26,042

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 10,511 648 61 223 80 1,471 228 13,221

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها 372 512 55 24 964

خشب ومصنوعاته 841 13 1 4 2 332 1,193

ورق وكرتون ومصنوعاتهما 6,088 1,685 3 574 84 1,494 18 9,946

مواد نسيجية ومصنوعاتها 2,814 1,561 10 117 47 529 84 5,163

أحذية، أغطية رأس، ريش 624 47 76 15 763

مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت وزجاج ومصنوعاته 1,472 75 17 14 144 448 2,171

لؤلؤ، احجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة ومصنوعاتها (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) 12,579 2,949 151 442 143 16,265

معادن عادية ومصنوعاتها 3,807 8,375 72 13,454 298 3,131 24 29,161

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 26,925 4,758 6 1,206 518 7,870 749 42,032

معدات نقل 755 503 21 118 1,980 450 1 3,826

ادوات واجهزة للبصريات، للقياس، للطب؛ اصناف صناعة الساعات وادوات موسيقية 395 303 3 509 21 135 1,365

أسلحة وذخائر 0

سلع ومنتجات مختلفة 4,464 449 24 23 140 1,055 6,155

المجموع 122,092 31,700 1,265 17,718 8,971 21,324 2,012 205,081

الأرقام المبينة أعلاه هي بآلاف الدولارات

* يشمل “مختلف” البضاعة المصدرة إلى السوق الحرة وتلك التي تزود بها السفن والطائرات.

جدول رقم 13: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

البلد المصدَّر إليه الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية سوريا العراق قطر الاردن مصر الولايات المتحدة الاميركية

القيمة بآلاف الدولارات 23,767 22,379 18,857 16,195 9,349 8,475 6,550 6,475

البلد المصدَّر إليه تركيا جمهورية كوريا المانيا اسبانيا ليبيا فرنسا الكويت المملكة المتحدة

القيمة بآلاف الدولارات 6,179 5,175 4,909 4,794 4,483 4,271 3,953 3,029

البلد المصدَّر إليه ساحل العاج الكونغو هولندا السويد ايطاليا الصين كندا اذربيدجان

القيمة بآلاف الدولارات 2,947 2,473 2,275 2,273 2,164 2,114 2,085 1,971

جدول رقم 14: توزيع البلدان المصدَّر إليها حسب تكتلات الدول وقيمة الصادرات خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

قيمة الصادرات

(مليون د.أ.) الدول العربية الدول الأوروبية الدول الاوقيانية الدول الآسيوية

غير العربية الدول الأميركية الدول الإفريقية

غير العربية المجموع

]1-0[ 5 36 7 24 25 33 130

]5-1] 7 9 1 1 1 8 27

]10-5] 3 2 1 6

]15-10] 0

أكثر من 15 مليون د.أ. 4 4

المجموع 19 45 8 27 27 41 167

جدول رقم 15: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

منتجات المملكة الحيوانية قطر نيجيريا الامارات العربية المتحدة الكويت ليبيريا السينيغال المملكة العربية السعودية الكونغو

القيمة بآلاف الدولارات 213 53 52 26 19 12 10 7

منتجات المملكة النباتية السويد الاردن قطر الولايات المتحدة الاميركية هولندا تركيا المملكة العربية السعودية السودان

القيمة بآلاف الدولارات 497 461 283 278 223 198 171 167

شحوم ودهون وزيوت الولايات المتحدة الاميركية المملكة العربية السعودية كندا استراليا البرتغال الكويت هولندا مصر

القيمة بآلاف الدولارات 978 333 322 241 232 231 168 144

منتجات صناعة الاغذية والتبغ المملكة العربية السعودية سوريا قطر العراق الامارات العربية المتحدة مصر الولايات المتحدة الاميركية السويد

القيمة بآلاف الدولارات 5,899 5,766 3,318 2,760 1,764 1,753 1,665 1,307

منتجات معدنية السودان سوريا مختلف سيراليون بلجيكا الكويت الكونغو السينيغال

القيمة بآلاف الدولارات 296 224 181 23 17 8 7 4

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته سوريا المملكة العربية السعودية العراق الجزائر مصر الاردن قطر الكونغو

القيمة بآلاف الدولارات 5,081 1,685 1,299 538 489 385 340 264

جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها المانيا فرنسا الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية مصر اسبانيا تركيا رومانيا

القيمة بآلاف الدولارات 186 139 125 104 99 73 54 39

خشب ومصنوعاته الامارات العربية المتحدة كاميرون قطر سوريا الكونغو الاردن ساحل العاج البحرين

القيمة بآلاف الدولارات 462 178 123 92 58 58 37 27

جدول رقم 15: تابع، توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

ورق وكرتون ومصنوعاتهما المملكة العربية السعودية الاردن سوريا المغرب مصر المملكة المتحدة الامارات العربية المتحدة قطر

القيمة بآلاف الدولارات 1,213 1,044 1,000 606 547 452 396 347

أحذية، أغطية رأس، الريش المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة الاردن ليبيريا البحرين ايطاليا المملكة المتحدة مختلف

القيمة بآلاف الدولارات 409 97 64 56 26 19 17 15

مصنوعات من حجر، جبس، اسمنت وزجاج ومصنوعاته قطر الامارات العربية المتحدة الكويت سوريا مصر الكونغو الولايات المتحدة الاميركية البحرين

القيمة بآلاف الدولارات 417 364 239 182 135 123 123 86

معادن عادية ومصنوعاتها جمهورية كوريا تركيا اسبانيا الصين ايطاليا قطر فرنسا اندونيسيا

القيمة بآلاف الدولارات 5,115 4,671 4,490 2,006 991 901 896 833

معدات نقل الولايات المتحدة الاميركية فرنسا سوريا العراق ساحل العاج الامارات العربية المتحدة غينيا المملكة العربية السعودية

القيمة بآلاف الدولارات 1,980 306 239 199 179 159 126 90

ادوات واجهزة للبصريات، للقياس، للطب؛ اصناف صناعة الساعات وادوات موسيقية هونغ كونغ الامارات العربية المتحدة المانيا فولتا العليا فرنسا ايران تشاد كاميرون

القيمة بآلاف الدولارات 477 357 207 45 39 23 22 22

سلع ومنتجات مختلفة المملكة العربية السعودية الامارات العربية المتحدة قطر الكويت مصر المانيا فولتا العليا الاردن

القيمة بآلاف الدولارات 1,241 1,173 769 349 323 234 206 167

جدول رقم 16: توزيع الصادرات الصناعية بحسب ابرز السلع المصدرة وابرز البلدان المصدَّر اليها خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017

جدول رقم 17: تطور الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأعوام 2015 – 2016 – 2017

الشهر العام

2015 العام

2016 العام

2017 نسبة التغيير

2015/2017 نسبة التغيير

2016/2017

كانون الثاني 20.5 25.3 21.0 2.4% -17.1%

شباط 22.3 17.3 10.7 -52.1% -38.3%

آذار 20.5 25.1 20.2 -1.3% -19.4%

نيسان 19.1 22.8 18.0 -5.8% -20.9%

ايار 28.0 20.5 23.1 -17.5% 12.3%

حزيران 23.7 20.0 22.2 -6.2% 10.9%

تموز 20.1 16.8 21.8 8.5% 29.9%

آب 21.3 19.0 27.0 26.9% 42.1%

ايلول 13.8 16.2 30.1 117.5% 85.4%

تشرين الاول 16.5 14.5 22.4 35.4% 54.0%

تشرين الثاني 18.9 20.0 17.6 -6.5% -11.6%

كانون الاول 18.7 17.9

المجموع 243.4 235.5 234.2

الأرقام المبينة أعلاه هي بملايين الدولارات

جدول رقم 18: الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية بحسب البلد المصَدِّر خلال العام 2017

جدول رقم 19: الاستيرادات من الآلات والمعدات الصناعية بحسب نوع النشاط الصناعي والبلد المصَدِّر خلال شهر تشرين الثاني من العام 2017