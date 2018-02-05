“مصرف الإنماء”: نتوقع نمو الودائع بأكثر من 12% بـ2018

توقع الرئيس التنفيذي لمصرف “الإنماء” عبدالمحسن الفارس، نمو الودائع بأكثر من 12% خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن المصرف أضاف 96 صرافا آليا ليصبح عددها الإجمالي 1400 صراف في السعودية.

وقال: “نسعى لزيادة حصتنا السوقية لنكون من أكبر 4 مصارف في السعودية”.

وعن أداء المصرف لعام 2017، أشار الفارس إلى أنه مع نمو محفظة التمويل نلجأ إلى زيادة المخصصات، حيث نمت المخصصات بنحو 300 مليون ريال خلال الربع الرابع وبأكثر من 500 مليون ريال خلال العام 2017 بأكمله.

ونوه بأن نسبة القروض المشكوك في تحصيلها هي بحدود 1% من محفظة التمويل، مشيراً إلى أن نسبة تغطية المخصصات تجاوزت الـ175%.