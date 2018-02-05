زعيتر للنجاري: لا ضير في تأخير استيراد البطاطا حماية للمزارع اللبناني

تلقى وزير الزراعة غازي زعيتر اتصالا من السفير المصري نزيه النجاري للبحث في موعد تصدير البطاطا المصرية إلى لبنان المحدد في 8 الجاري.

وأطلع زعيتر النجاري على أجواء لقائه ظهر اليوم مع وفد ضم مئات مزارعي البطاطا في البقاع وعكار، الذي شكا “وجود كمية تزيد على العشرين ألف طن من البطاطا اللبنانية في المستودعات، وطلب تأخير موعد السماح باستيراد البطاطا المصرية حتى لا يتم إغراق السوق بكميات إضافية، ما يلحق مزيدا من الخسائر لدى المزارعين”.

وقال زعيتر: “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأنا بالطبع أيضا، حريصون على أفضل العلاقات مع مصر، وعلى مصلحة المزارع المصري، حرصنا على مصلحة المزارع اللبناني”.

وختم: “كما عودتنا مصر بأنها لن تألو جهدا في الوقوف بجانب لبنان وشعبه، لا ضير في تأخير موعد استيراد البطاطا المصرية لأيام عدة إضافية، فذلك فيه حماية للمزارع اللبناني بما يخفف من خسائره في حال كساد انتاجه، وفيه مصلحة للمزارع والمصدر المصري بحيث لا يتم إغراق الأسواق بكميات من البطاطا تفوق حاجة السوق المحلية”.