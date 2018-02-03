وزير المالية عرض مع وفد من البنك الدولي المشاريع المشتركة

إستقبل وزير المالية علي حسن خليل رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حافظ غانم على رأس وفد من البنك، في حضور مستشار الوزير الدكتور وسيم منصوري، بحث معه في المشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي.

بعد اللقاء صرح غانم بأن “الشراكة بين البنك الدولي ولبنان شراكة قوية ومتينة”، ولدينا مشاريع في لبنان بحوالي مليار وأربعمئة مليون دولار قيد التنفيذ”.

وقال: “تحدثنا مع معالي وزير المالية عن المشاريع القائمة للبنك الدولي في لبنان، كما تحدثنا عن المشاريع الجديدة، التي يمكن للبنك أن يمولها في لبنان. كما تطرقنا إلى المشاريع المرتقبة في السنة المقبلة وتصل إلى حوالي 800 مليون دولار. ولذلك، اننا كبنك دولي ملتزمون بالشراكة مع لبنان وسعيدون جدا بالنتائج وبالعمل مع الحكومة اللبنانية”.

وعن أولويات المشاريع، قال: “المشاريع القائمة حاليا كأولويات هي تلك المتعلقة بالشأن الاجتماعي وتحديدا في مجالات التعليم والصحة والنقل والطرقات. أما المشاريع المقبلة فستكون في مجالات البنى التحتية. فلدينا مشروع أطلق بحوالي 200 مليون دولار ونعد لمشاريع في مجالات النقل”.

أضاف غانم: “تحدثت مع الوزير خليل في كيفية جذب القطاع الخاص للاستثمار في البنى التحتية وبالأخص في مجال الطاقة، وطبعا نحن نعمل مع لبنان في مجال التمويل ولكن أيضا في مجال الإصلاح الاقتصادي لنجذب المستثمرين والقطاع الخاص في هذه المجالات”.

وعما إذا كانوا كبنك دولي مرتاحين للوضع في لبنان، قال غانم: “دورنا يرتكز في مجال التنمية الاقتصادية ونعمل مع لبنان لتعزيز هذه التنمية ووجهة نظرنا أن أهم الأهداف بالنسبة للحكومة وشركائها كالبنك الدولي زيادة العمالة وفرص التشغيل خصوصا بين الشباب كهدف أساسي، وكل النشاطات التي ذكرتها سواء في مجال التعليم أو الصحة أو البنى التحتية لها هدف أساسي وهو زيادة معدلات التنمية والتشغيل وإعطاء فرص أكبر للشباب في لبنان”.