اسعار الدولار واهم العملات الاخرى

حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان

بالـــــدولار بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة العملــــــــة شـــــــراء مبيــــــــــع شـــــــراء مبيــــــــــع الليـــــرة السوريــــــة 221.0000 221.6000 6.78 6.84 الدينــــار العراقــــــي 1162,00 1164,00 1,29 1,30 الدينـــــار الكويتـــــي 0,2852 0,2857 5257,44 5302,98 الدينـــــار الاردنــــــي 0,7075 0,7095 2118,56 2136,91 الدينـــــار البحرانــــي 0,3769 0,3770 3981,43 4015,92 درهـــــم الامـــــــارات 3,6729 3,6413 408,66 412,20 الريـــــــال القطـــــــري 3,6406 3,64013 412,25 415,82 الريـــــــال السعـــــودي 3,7501 3,7503 400,26 403,72 الريـــــــال العمانـــــــي 0,3849 0,3850 3898,70 3932,47 الجنيـــــــه المصـــــري 8.770 8.790 170,96 172,44 الجنيــــــة الاسترلينــي 1.4246 1.4220 2134.12 2152.61 الفرنــــــك السويســـري 1,5614 1,5134 2271,46 2291,14 الكـــــورون السويـــدي 6,5193 6,5208 230,21 2305,22 الليـرة التركية (100 الف) 1,8132 1,8144 827,54 834,71

بالـــــدولار بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة العملــــــــة شـــــــراء مبيــــــــــع شـــــــراء مبيــــــــــع الالـــــف يــــن يابانـــــي 109.68 109.69 13.68 13.80 الالـــف فرنـــك افريقـــي 511,99 514,69 2,92 2,95 الـدولار الاميركي بنكنوط 1501,00 1514,00 الــــــــدولار الكنــــــــدي 1,0163 1,0167 1476,64 1489,42 الــــــــدولار الاسترالـــي 1,0915 1,0918 1638,64 1652,83 اليـــــــــــورو 1.2435 1.2440 1866.94 1883.11 الكــــورون الدانماركـــي 5,8191 5,8201 257,92 260,16