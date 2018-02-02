اسعار الدولار واهم العملات الاخرى

حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان
|
|
بالـــــدولار
|
بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة
|
العملــــــــة
|
شـــــــراء
|
مبيــــــــــع
|
شـــــــراء
|
مبيــــــــــع
|
الليـــــرة السوريــــــة
|
6.78
|
6.84
|
الدينــــار العراقــــــي
|
1162,00
|
1164,00
|
1,29
|
1,30
|
الدينـــــار الكويتـــــي
|
0,2852
|
0,2857
|
5257,44
|
5302,98
|
الدينـــــار الاردنــــــي
|
0,7075
|
0,7095
|
2118,56
|
2136,91
|
الدينـــــار البحرانــــي
|
0,3769
|
0,3770
|
3981,43
|
4015,92
|
درهـــــم الامـــــــارات
|
3,6729
|
3,6413
|
408,66
|
412,20
|
الريـــــــال القطـــــــري
|
3,6406
|
3,64013
|
412,25
|
415,82
|
الريـــــــال السعـــــودي
|
3,7501
|
3,7503
|
400,26
|
403,72
|
الريـــــــال العمانـــــــي
|
0,3849
|
0,3850
|
3898,70
|
3932,47
|
الجنيـــــــه المصـــــري
|
8.770
|
8.790
|
170,96
|
172,44
|
الجنيــــــة الاسترلينــي
|
1.4246
|
1.4220
|
2134.12
|
2152.61
|
الفرنــــــك السويســـري
|
1,5614
|
1,5134
|
2271,46
|
2291,14
|
الكـــــورون السويـــدي
|
6,5193
|
6,5208
|
230,21
|
2305,22
|
الليـرة التركية (100 الف)
|
1,8132
|
1,8144
|
827,54
|
834,71
|
|
بالـــــدولار
|
بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة
|
العملــــــــة
|
شـــــــراء
|
مبيــــــــــع
|
شـــــــراء
|
مبيــــــــــع
|
الالـــــف يــــن يابانـــــي
|
109.68
|
109.69
|
13.68
|
13.80
|
الالـــف فرنـــك افريقـــي
|
511,99
|
514,69
|
2,92
|
2,95
|
الـدولار الاميركي بنكنوط
|
|
|
1501,00
|
1514,00
|
الــــــــدولار الكنــــــــدي
|
1,0163
|
1,0167
|
1476,64
|
1489,42
|
الــــــــدولار الاسترالـــي
|
1,0915
|
1,0918
|
1638,64
|
1652,83
|
اليـــــــــــورو
|
1.2435
|
1.2440
|
1866.94
|
1883.11
|
الكــــورون الدانماركـــي
|
5,8191
|
5,8201
|
257,92
|
260,16
|
الذهــــــــــــــب
|
اونصـــــــــــة الذهــــــــــب
|
1337.68
|
1337.80
|
2007947.89
|
2025338.51
|
اونصـــــــــــة الفضـــــــــة
|
17.17
|
17.21
|
25802.19
|
26025.66-