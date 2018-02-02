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1517488143_

اسعار الدولار واهم العملات الاخرى

فبراير 2, 2018

حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50  ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان

 

بالـــــدولار

بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة

العملــــــــة

شـــــــراء

مبيــــــــــع

شـــــــراء

مبيــــــــــع

الليـــــرة السوريــــــة

6.78

6.84

الدينــــار العراقــــــي

1162,00

1164,00

1,29

1,30

الدينـــــار الكويتـــــي

0,2852

0,2857

5257,44

5302,98

الدينـــــار الاردنــــــي

0,7075

0,7095

2118,56

2136,91

الدينـــــار البحرانــــي

0,3769

0,3770

3981,43

4015,92

درهـــــم الامـــــــارات

3,6729

3,6413

408,66

412,20

الريـــــــال القطـــــــري

3,6406

3,64013

412,25

415,82

الريـــــــال السعـــــودي

3,7501

3,7503

400,26

403,72

الريـــــــال العمانـــــــي

0,3849

0,3850

3898,70

3932,47

الجنيـــــــه المصـــــري

8.770

8.790

170,96

172,44

الجنيــــــة الاسترلينــي

1.4246

1.4220

2134.12

2152.61

الفرنــــــك السويســـري

1,5614

1,5134

2271,46

2291,14

الكـــــورون السويـــدي

6,5193

6,5208

230,21

2305,22

الليـرة التركية (100 الف)

1,8132

1,8144

827,54

834,71

 

 

 

 

بالـــــدولار

بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة

العملــــــــة

شـــــــراء

مبيــــــــــع

شـــــــراء

مبيــــــــــع

الالـــــف يــــن يابانـــــي

109.68

109.69

13.68

13.80

الالـــف فرنـــك افريقـــي

511,99

514,69

2,92

2,95

الـدولار الاميركي بنكنوط

 

 

1501,00

1514,00

الــــــــدولار الكنــــــــدي

1,0163

1,0167

1476,64

1489,42

الــــــــدولار الاسترالـــي

1,0915

1,0918

1638,64

1652,83

اليـــــــــــورو

1.2435

1.2440

1866.94

1883.11

الكــــورون الدانماركـــي

5,8191

5,8201

257,92

260,16

 

الذهــــــــــــــب

اونصـــــــــــة الذهــــــــــب

1337.68

1337.80

2007947.89

2025338.51

اونصـــــــــــة الفضـــــــــة

17.17

17.21

25802.19

26025.66-

 

 

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حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50  ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان

 

بالـــــدولار

بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة

العملــــــــة

شـــــــراء

مبيــــــــــع

شـــــــراء

مبيــــــــــع

الليـــــرة السوريــــــة

6.78

6.84

الدينــــار العراقــــــي

1162,00

1164,00

1,29

1,30

الدينـــــار الكويتـــــي

0,2852

0,2857

5257,44

5302,98

الدينـــــار الاردنــــــي

0,7075

0,7095

2118,56

2136,91

الدينـــــار البحرانــــي

0,3769

0,3770

3981,43

4015,92

درهـــــم الامـــــــارات

3,6729

3,6413

408,66

412,20

الريـــــــال القطـــــــري

3,6406

3,64013

412,25

415,82

الريـــــــال السعـــــودي

3,7501

3,7503

400,26

403,72

الريـــــــال العمانـــــــي

0,3849

0,3850

3898,70

3932,47

الجنيـــــــه المصـــــري

8.770

8.790

170,96

172,44

الجنيــــــة الاسترلينــي

1.4246

1.4220

2134.12

2152.61

الفرنــــــك السويســـري

1,5614

1,5134

2271,46

2291,14

الكـــــورون السويـــدي

6,5193

6,5208

230,21

2305,22

الليـرة التركية (100 الف)

1,8132

1,8144

827,54

834,71

 

 

 

 

بالـــــدولار

بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة

العملــــــــة

شـــــــراء

مبيــــــــــع

شـــــــراء

مبيــــــــــع

الالـــــف يــــن يابانـــــي

109.68

109.69

13.68

13.80

الالـــف فرنـــك افريقـــي

511,99

514,69

2,92

2,95

الـدولار الاميركي بنكنوط

 

 

1501,00

1514,00

الــــــــدولار الكنــــــــدي

1,0163

1,0167

1476,64

1489,42

الــــــــدولار الاسترالـــي

1,0915

1,0918

1638,64

1652,83

اليـــــــــــورو

1.2435

1.2440

1866.94

1883.11

الكــــورون الدانماركـــي

5,8191

5,8201

257,92

260,16

 

الذهــــــــــــــب

اونصـــــــــــة الذهــــــــــب

1337.68

1337.80

2007947.89

2025338.51

اونصـــــــــــة الفضـــــــــة

17.17

17.21

25802.19

26025.66-

 

 

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