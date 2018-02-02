تاتش اطلقت برنامج تاتش للابتكار الجراح: مقبلون على تطور كبير في عالم الإقتصاد الرقمي

أعلنت شركة الاتصالات “تاتش”، في بيان اليوم، عن “إطلاق “برنامج تاتش للابتكار” بالتعاون مع ArabNet، وذلك خلال حفل برعاية وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح، وحضور عدد من رواد الأعمال الناشئة، مبتكرين في المجال الرقمي واعلاميين.

وكشفت “تاتش” عن شراكتها مع مركز Antwork المتخصص بتوفير مساحات عمل للأعمال المستقلة، الذي تولى إضافة مساحة عمل مشتركة داخل touch LAB ليصبح مساحة تتوفر فيها كل المتطلبات التي تحتاجها الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب.

وتسهم مبادرة “برنامج تاتش للابتكار” TIP، في تبادل الخبرات في المجال الرقمي، وإشراك ودعم الاقتصاد الرقمي المحلي في مجالي الابتكار وريادة الأعمال من خلال التعاون مع الشركات الناشئة وتحديد شركاء محتملين”.

الجراح

وقال الجراح: “لقد عملنا لفترة طويلة في البحث عن طرق لمساعدة شبابنا وتحقيق مستقبل واعد لهم وبالتالي الإستفادة من طاقاتهم. ومن هنا إنطلقت فكرة تأسيس صندوق لمساعدة هؤلاء الأفراد ودعمهم. وعندما طرحت علينا شركة “تاتش” فكرة أن نستفيد من touch LAB لخدمة هذه الطاقات الشابة وافقت سريعا، لأن ذلك من شأنه توفير شبكة تكرس نفسها لخدمة الشباب منذ بداية مشوارهم حتى وصولهم إلى بر الأمان”.

وأضاف: “عندما ناقشنا الموضوع مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري حول دور هؤلاء الشباب وجدنا عددا من الحلول لمساعدتهم في تطوير مشاريعهم، وبالتالي تأمين فرص عمل لهم لكي يبقوا في لبنان ويستفيد بلدهم من إبداعهم . ذلك أن طاقاتنا البشرية هي أهم من أي طاقات أخرى، وواجب علينا أن نحولها إلى إبداعات تطور إقتصادنا. فنحن مقبلون على تطور كبير في عالم الإقتصاد الرقمي وعلينا مواكبته من خلال هؤلاء الشباب. وفي النهاية هذه الشراكة بين تاتش و Antwork و ArabNet ستساعدنا في إحراز خطوة نحو الأمام للتحول والإنتقال إلى مرحلة أكثر حداثة.”

غوركان

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “تاتش” إمري غوركان: “يلبي البرنامج الهدف الأساسي من استراتيجية “تاتش” الرقمية والداعمة للابتكار. نؤمن أن الشباب يقودون تغييرات إيجابية عدة بأعمالهم المبتكرة وهم مصدر عظيم لهذه الإيجابية. وسيمثل برنامج TIP محورا أساسيا ومنصة انطلاق للمفكرين المبدعين”.

وأضاف إمري “أن الشراكة مع Antwork ستدعم مهمة touch LAB ليخدم كمساحة عمل مثالية ومنتجة تتيح المجال لرواد الأعمال للوصول إلى مجتمع تتوفر الموارد اللازمة والطاقات البشرية المهنية لترى أفكارهم النور في نهاية المطاف”.

كريستيدس

من جهته، اعتبر عمر كريستيدس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”عرب نت” أن الإبتكار هو مرشح قوي ليكون المحرك المستقبلي للاقتصاد اللبناني. فهناك فرصة سانحة للبنان للبناء على الزخم الذي حققه الإبتكار، وبالتالي استعادة اقتصاده لديناميكيته لينافس إقليميا وعالميا، من خلال الإستثمار في الإبتكار بإعتباره المحرك الجديد للتطور الإقتصادي.

دجاني

أما الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لمركز Antwork زينة دجاني، فقالت: “نرى في مساحات العمل المشتركة فرصة لجذب القوى العاملة الديناميكية في عصرنا الحالي، وتعزيز ثقافة العمل التعاوني وتشجيع الإبتكار في بيئة تم إنشاؤها خصيصا لتحقيق هذه الأهداف”.