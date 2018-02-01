ابي خليل: عقود التنقيب عن النفط تم توقيعها ولا يمكن لإسرائيل عرقلتها

أعلن وزير الطاقة سيزار ابي خليل “ان موعد 9 شباط هو للإحتفال بتوقيع عقود التنقيب عن النفط ، وليس لتوقيعها الذي جرى في أوائل الشهر الماضي”، مؤكدا “ان التحركات الاسرائيلية تأتي في اطار محاولة عرقلة عمل الشركات وتخويفها، ولكنها ستفشل ونحن ذاهبون في مسار الإستكشاف “.

وكشف ابي خليل في حديث إذاعي “ان اعمال الحفر ستتم في العام 2019، وهذه التهديدات الاسرائيلية تبين ان لبنان يتقدم على هذا المسار ويزعج العدو الاسرائيلي في عمله على الاستفادة من نفطه”، لافتا الى ان “اسرائيل ستقوم بكل ما في وسعها لمنعنا من الاستفادة من ثرواتنا النفطية ونحن سنقوم بكل ما في وسعنا للدفاع عنها