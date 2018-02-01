الاعمال اللبناني – المصري ينتخب مجلس إدارته الجديد

عقدت الهيئة العامة لمجلس الاعمال اللبناني – المصري اجتماعاً برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزارعة في بيروت وجبل لبنان، تمّ خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد للمجلس، كالآتي: نزيه نجم رئيساً، صلاح عسيران نائباً له، ربيع حسون أميناً عاماً، هشام المكمل أميناً للمال، رفلة دبانة وبرنار تنوري وسمير الخطيب وفادي الداعوق ورؤوف ابو زكي وجورج نصراوي وكريم حبيب ومحمود صيداني ومازن البزري اعضاء.