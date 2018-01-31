كيدانيان اجتمع مع ممثلي شركات فرنسية لسياحة المؤتمرات: سنتمكن من إقناعها بعقد مؤتمرها في لبنان

عقد وزير السياحة أواديس كيدانيان اجتماعا مع ممثلي 50 شركة فرنسية من منظمي المؤتمرات والأحداث السياحية، في فندق “البستان” – بيت مري، حضره الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، نقيب أصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان، نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات محمد دقدوق، نقيب الأدلاء السياحيين هيثم فواز وعدد من ممثلي القطاع السياحي اللبناني.

يذكر أن الوفد الفرنسي الموجود في لبنان بدعوة من وزارة السياحة لمدة ثلاثة أيام، يزور خلالها عددا من الأماكن السياحية المميزة في لبنان، من أجل وضع لبنان على الخارطة السياحية العالمية وخصوصا في ما يتعلق بسياحة المؤتمرات والمعارض.

كيدانيان

وألقى كيدانيان كلمة قال فيها: “أرحب بكم في لبنان، خصوصا للفريق الذي يحاول إبراز وجه لبنان السياحي من خلال هذه اللقاءات التي تتم مع 50 شركة فرنسية ومنظمي الرحلات والمعارض العالمية. إن سياحة المؤتمرات لم نخترعها أو نكتشفها، بل هي موجودة في صميم العمل السياحي في العالم، بالتعاون مع القطاع في خلال دعوة 50 شركة فرنسية تعمل في إطار سياحة المؤتمرات بالتعاون والتنسيق مع شركة نخال ومكتب السياحة في باريس”.

أضاف: “تحدثنا مع ممثلي هذه الشركات عن مشاريعنا السياحية ومنها سياحة المؤتمرات، كذلك سيصل ممثلو شركات فرنسية أخرى في شهر آذار حيث سيتم الاطلاع ميدانيا على وجود البنية التحتية لهذه السياحة من أجل تنظيم المؤتمرات في لبنان، والبنية التحتية لا تعني تأمين الكهرباء والمياه والطريق، بل أهمية المكان الذي سيكون لسياحة المؤتمرات، إضافة الى سهولة التنقلات وفاعلية مكاتب السفر والسياحة وكادر كامل ملم بهذه السياحة. وأعتقد ان لبنان على الطريق الصحيح، وسنتمكن من إقناع هذه الشركات بعقد مؤتمرها في لبنان بعدما كان مقررا في كندا”.

وختم: “إن سياحة المؤتمرات والمعارض هي سياحة ناشطة في لبنان، نأمل أن تتوسع وتتطور كي تساهم في النهضة السياحية التي ننشدها”.

بعد ذلك أقيم حفل عشاء في فندق “البستان”، تكريما للوفد الفرنسي