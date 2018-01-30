حوار مع الخبير الاقتصادي حسن مقلّد عبر الاقتصادية من الميادين يناير 30, 2018 آخر المقالات حوار مع الخبير الاقتصادي حسن مقلّد عبر الاقتصادية من الميادين العراق يعتزم بناء مصفاة نفط في الفاو مع شركتين صينيتين ويسعى لبناء 3 أخرى «نيكاي» يتخلى عن مكاسبه المبكرة ويغلق مستقرا النفط يتماسك بفعل قوة الطلب واستمرار خفوضات الإنتاج بقيادة «أوبك» مصر: التوقيع على الشريحة الأخيرة من قرض «البنك الأفريقي» تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني