«نيكاي» يتخلى عن مكاسبه المبكرة ويغلق مستقرا

أغلق المؤشر «نيكاي» للأسهم اليابانية مستقراً في تعاملات متقلبة اليوم (الاثنين)، وسط مكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات إنتاج رقائق الذاكرة، التي عوضت ضعف الأسهم التي تتأثر بالطلب المحلي لا سيما شركات السكك الحديد والبناء.

وأغلق المؤشر «نيكاي» القياسي مستقراً عند 23629.34 نقطة بعدما سجل مكاسب في التعاملات المبكرة.

وقفز سهم شركة «شين اتسو كيميكال» لمنتجات السليكون 4.6 في المئة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح وتوقعات التوزيعات للسنة المنتهية في آذار (مارس) الماضي، بينما زاد سهم «سومكو» لرقائق السليكون اثنين في المئة.

وسجل منتجو معدات صناعة الرقائق أداء أفضل من السوق بوجه عام، حيث زاد سهم «طوكيو إلكترون» 1.3 في المئة، و«أدفانتست كورب» 1.8 في المئة.

ونزلت أسهم الشركات المشغلة للسكك الحديد، إذ فقدت شركة سكك حديد شرق اليابان 1.2 في المئة، وسكك حديد غرب اليابان 0.9 في المئة.

وسجل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا مكاسب طفيفة، مرتفعا 0.1 في المئة إلى 1880.45 نقطة.