كي لا يكون الرقم وجهة نظر
Pedestrians walk past an electronics stock indicator displaying the closing numbers of the Tokyo Stock Exchange in Tokyo on January 4, 2018. Tokyo's benchmark Nikkei index surged on January 4 more than three percent on the first trading day of 2018 as investors caught up with recent rallies on Wall Street, fuelled by optimism over the US economy. / AFP PHOTO / Kazuhiro NOGI

«نيكاي» يتخلى عن مكاسبه المبكرة ويغلق مستقرا

يناير 29, 2018

أغلق المؤشر «نيكاي» للأسهم اليابانية مستقراً في تعاملات متقلبة اليوم (الاثنين)، وسط مكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات إنتاج رقائق الذاكرة، التي عوضت ضعف الأسهم التي تتأثر بالطلب المحلي لا سيما شركات السكك الحديد والبناء.

وأغلق المؤشر «نيكاي» القياسي مستقراً عند 23629.34 نقطة بعدما سجل مكاسب في التعاملات المبكرة.

وقفز سهم شركة «شين اتسو كيميكال» لمنتجات السليكون 4.6 في المئة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح وتوقعات التوزيعات للسنة المنتهية في آذار (مارس) الماضي، بينما زاد سهم «سومكو» لرقائق السليكون اثنين في المئة.

وسجل منتجو معدات صناعة الرقائق أداء أفضل من السوق بوجه عام، حيث زاد سهم «طوكيو إلكترون» 1.3 في المئة، و«أدفانتست كورب» 1.8 في المئة.

ونزلت أسهم الشركات المشغلة للسكك الحديد، إذ فقدت شركة سكك حديد شرق اليابان 1.2 في المئة، وسكك حديد غرب اليابان 0.9 في المئة.

وسجل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا مكاسب طفيفة، مرتفعا 0.1 في المئة إلى 1880.45 نقطة.

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أغلق المؤشر «نيكاي» للأسهم اليابانية مستقراً في تعاملات متقلبة اليوم (الاثنين)، وسط مكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات إنتاج رقائق الذاكرة، التي عوضت ضعف الأسهم التي تتأثر بالطلب المحلي لا سيما شركات السكك الحديد والبناء.

وأغلق المؤشر «نيكاي» القياسي مستقراً عند 23629.34 نقطة بعدما سجل مكاسب في التعاملات المبكرة.

وقفز سهم شركة «شين اتسو كيميكال» لمنتجات السليكون 4.6 في المئة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح وتوقعات التوزيعات للسنة المنتهية في آذار (مارس) الماضي، بينما زاد سهم «سومكو» لرقائق السليكون اثنين في المئة.

وسجل منتجو معدات صناعة الرقائق أداء أفضل من السوق بوجه عام، حيث زاد سهم «طوكيو إلكترون» 1.3 في المئة، و«أدفانتست كورب» 1.8 في المئة.

ونزلت أسهم الشركات المشغلة للسكك الحديد، إذ فقدت شركة سكك حديد شرق اليابان 1.2 في المئة، وسكك حديد غرب اليابان 0.9 في المئة.

وسجل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا مكاسب طفيفة، مرتفعا 0.1 في المئة إلى 1880.45 نقطة.

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