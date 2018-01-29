النفط يتماسك بفعل قوة الطلب واستمرار خفوضات الإنتاج بقيادة «أوبك»

تماسكت أسعار النفط اليوم (الاثنين)، بفعل قوة الطلب وضعف الدولار واستمرار خفض الإمدادات بقيادة «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) وروسيا، لكن محللين يقولون إن ارتفاع إنتاج أميركا الشمالية سيؤثر سلباً على آفاق السوق في وقت لاحق من العام.

وبحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينيتش، بلغت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 66.29 دولار للبرميل، بارتفاع 15 سنتا أو ما يعادل 0.2 في المئة عن سعر التسوية السابقة.

وتماسكت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» فوق 70 دولارا للبرميل، إذ انخفضت ثمانية سنتات إلى 70.44 دولار للبرميل.

ويتلقى النفط دعماً من خفض الإمدادات الذي تقوده «أوبك» وروسيا. وتزامنت خفوضات الإمدادات مع قوة الطلب في ظل متانة النمو الاقتصادي العالمي.

ودفعت الخفوضات، مصحوبة بنمو الطلب على الخام، أسعار النفط 60 في المئة منذ منتصف 2017، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء العقود الآجلة للنفط توقعا لارتفاع الأسعار.

وتلقى النفط دعماً من تراجع الدولار الذي خسر ما يزيد على ثلاثة في المئة من قيمته، مقابل سلة من العملات الرئيسة منذ بداية العام الجاري، وسجل انخفاضاً بحوالى 13 في المئة منذ كانون الثاني (يناير) 2017.

وزاد إنتاج الولايات المتحدة من الخام بأكثر من 17 في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.88 مليون برميل يومياً في منتصف كانون الثاني. ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل قريبا.