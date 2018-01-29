مصر: التوقيع على الشريحة الأخيرة من قرض «البنك الأفريقي»

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر مع المديرة القطرية لـ «بنك التنمية الأفريقي» في مصر، ماليني بلومبرغ، الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة 500 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته 1.5 بليون دولار، والذي يموله البـنـك على مدار 3 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز إلى 3 دعائم، هي تحقيـق العــدالة الاجتماعيــة، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.

وقالت نصر إن هذا التوقيع رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق بالإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. ونبهت إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة اTستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير البيئة المناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات، وتقديم المساعدات الفنية في القطاعات المختلفة لتحقيق انتعاش للاقتصاد المصري ينعكس مباشرة على حياة المواطن، إذ يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر حاجة، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأعربت بلومبلرغ عن سعادتها بالعمل في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها، وتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن. وأكدت أن التمويل المخصص من البنك صمم لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص عمل، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية أظهرت التزاماً مستمراً بتنفيذ الإصلاحات المدعومة في إطار البرنامج، بما في ذلك الاستثمار والنمو وتحسين استدامة الطاقة. وتدعم هذه الإصلاحات التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز في شكل واضح على مساعدة الفئات الأكثر فقراً من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم وخلق فرص عمل.

وذكرت أن الإصلاحات الواسعة النطاق في مصر تؤدي إلى مزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، ما يساهم بدوره في خلق فرص عمل، مشيرة إلى أن لدى «بنك التنمية الأفريقي» حالياً 30 مشروعاً في مصر بقيمة 2.4 بليون دولار.

وكان البنك وافق في 2015 على ضخ قرض بقيمة 1.5 بليون دولار لمصر، على ثلاث شرائح في 3 سنوات، بهدف دعم المشاريع التنموية، مثل الإسكان والمياه والصرف الصحي، وغير ذلك من المشاريع التنموية.

وتلقت مصر الشريحة الأولى من قرض البنك مطلع العام الماضي، ثم تلقت الشريحة الثانية قبل نهاية آذار (مارس) الماضي. ويدعم البرنامج أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل في مصر، التي تهدف إلى تعزيز عملية ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة، ودعم بيئة العمل التجارية، خصوصاً للشركات المتناهية الصغير، والصغيرة والمتوسطة. ومن المزمع أن تساعد الشريحة الثالثة من القرض، على تلبية متطلبات التمويل الحكومية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.

وتعتزم الحكومة المصرية منتصف شباط (فبراير) المقبل طرح سندات دولية تقدر بنحو 4 بلايين دولار، في إطار تنوع الدخل الأجنبي ودعم الموازنة العامة للدولة. وكانت وزارة المال تنوي طرح تلك السندات نهاية الشهر الجاري، إلا أنه تم إرجاؤها للنصف الأول من شباط لانتظار تقرير صندوق النقد الدولي والذي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واختارت وزارة المال 5 مصارف لإدارة طرح السندات الدولية في الأسواق العالمية، هي «مورغان ستانلي» و «جي بي مورغان» و «اتش إس بي سي» و «سيتي بنك» و «أبوظبي الوطني».

وفي سياق مختلف، كشف تقرير حكومي انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 25 في المئة عام 2017، بفضل زيادة الصادرات وانكماش الواردات. وحققت الصادرات غير البترولية زيادة ملحوظة بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2017 وبلغت 22.4 بليون دولار، من 20. 4 بليون دولار عام 2016.

في المقابل انخفضت الواردات بنسبة 14 في المئة في الفترة ذاتها من 66.3 إلى 56.8 بليون دولار في العام السابق.

يذكر أن أكبر 10 أسواق استقبلت الصادرات المصرية خلال عام 2017، هي الإمارات والسعودية ولبنان، والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، بقيمة إجمالية بلغت 11.8 بليون دولار، بنسبة زيادة 8.5 في المئة على أساس سنوي.