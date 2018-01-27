تحرك للاتحاد الوطني للنقابات رفض الزيادة على الأقساط وطالب بتقديس حق السكن ورفع الحد الأدنى للاجور

نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL اعتصاما امس في رياض الصلح، شارك فيه لجان المستأجرين ومعلمو التعليم الأساسي وموظفو سعودي أوجيه وهيئات نقابية.

عبد الله

بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس الاتحاد كلمة تحدث فيها عن “سياسات هذه السلطة التي تعمل على ضرب الحريات العامة والحياة السياسية في البلد من خلال فرض المحاصصة في التعيينات، وصولا إلى تشريع الفساد، مما يؤدي إلى اقفال الأبواب أمام الكفاءات العلمية الشابة”، معتبرا أن “هذا الواقع يفرض أن يتحرك العمال والفئات الشعبية لفرض التغيير الحقيقي من خلال تشكيل الإطار النقابي الحقيقي للتغيير في الواقع السياسي وفي وجه الهيمنة الطائفية والمذهبية البغيضة”، وقال: “لا بد من التحرك والتعاون لضرب الفساد المحمي وفرض التغيير في الواقع الاقتصادي والاجتماعي”.

أضاف: “هذه السلطة تفرض علينا الضرائب، وتحرمنا من الكهرباء وشرب المياه الصالحة وتنشق الهواء النقي ووسائل النقل والطريق الآمن وحق السكن المقدس وفرص العمل والمدارس والمستشفيات والتقاعد والحماية الاجتماعية”.

وتطرق إلى “الاتصالات والانترنت والكهرباء والنفط والأملاك البحرية والنهرية والاملاك العامة والمشاعات والنفايات ولوحات السيارات والمعاينة الميكانيكية”.

وطالب ب”إصلاح حقيقي للاجور من خلال رفع الحد الادنى الى 1200000 ل.ل وعلى كل الشطور مهما بلغ الراتب وإقرار مراسيم بدل النقل ومنح التعليم، وأيضا بتوسيع التقديمات الاجتماعية وحماية الضمان الاجتماعي”، وقال: “سيكون لنا قريبا موقف وتحرك خاص في موضوع الضمان الاجتماعي”.

وأكد رفض “الزيادة على الاقساط المدرسية في القطاع الخاص من الدولة إلى المدارس الخاصة”.

كما طالب ب”تقديس حق السكن وحماية حقوق العمال والمزارعين والمياومين والصيادين والبائعين المتجولين والعاملين على الفاتورة والساعة وعمال المستشفات والبلديات والكهرباء والسائقين وعمال البناء وجميع العمال ووقف الصرف التعسفي وحماية حقوق المستأجرين القدامى وحقوق المساهمين في تعاونيات لبنان وانصافهم ودفع حقوقهم”.

الدبس

وألقت الدكتورة ماري الدبس كلمة باسم المستأجرين أشارت فيها إلى أن “هذه الطبقة السياسية ضد الشعب، لا سيما المستأجر، إذ تريد تشريده من خلال القانون الأسود”، لافتا إلى أن “حق السكن مقدس أقره الدستور”، وقال: “نحن نريد قانونا للايجار يرضي المستأجر والمالك”.

شاهين

من جهتها، تحدثت نسرين شاهين باسم معلمي التعليم الأساسي، فطالب ب”إعطائهم سلسلة الرتب والرواتب، إسوة بكل الموظفين وبدل النقل والضمان والاعتراف بالساعات”، وقالت: “لن نتنازل عن حقنا في التثبيت ويوم العطل”.

قاسم

وألقى النقابي محمد قاسم كلمة قال فيها: “تعرض امامكم 23 ألف عائلة مساهمة في التعاونيات مشاكلها، وكانت من كبار المؤسسات الاقتصادية، واليوم يتم التآمر عليها واقفالها تحت عنوان الخصخصة وتحطيم هذه المؤسسات”.

غياض

وطالبت شهناز غياض باسم موظفي أوجيه لبنان ب”إعطاء الحقوق إلى الموظفين”.