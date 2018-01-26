فرعية اللجان المشتركة استكملت درس اقتراح قانون الموارد البترولية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب جوزف المعلوف وحضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والنواب علي بزي، حكمت ديب، نواف الموسوي، محمد قباني، باسم الشاب، فادي الهبر وخالد زهرمان. كما حضر، رئيس مجلس ادارة قطاع البترول وليد نصر ونائبه ناصر حطيط، رئيس مصلحة الموارد البترولية في وزارة البيئة نديم مروة، غادة سفر ومارلين نعمة مستشارتان قانونيتان في وزارة الاقتصاد والتجارة وعن لجنة النفط – وزارة المالية فاديا صقر وجوسلين عبد النور.

واستكملت اللجنة درس اقتراح قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية المقدم من النائب محمد قباني، واستمعت من وزير الطاقة الى شرح عن المبادىء العامة للقانون مع اجراء بعض التعديلات على مواد اقتراح القانون، على ان تتابع استكمال درسه في جلسة تحدد لاحقا.