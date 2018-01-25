كتلة الوفاء للمقاومة تدين “اعمال لجنة التحقيق الاميركية في لبنان التي تواصل تدخلها بالنظام المصرفي اللبناني”

دعت كتلة “الوفاء للمقاومة” “الشعب اللبناني الى مقاومة التطبيع مع اسرائيل في جميع المجالات”، كما دعت الدولة اللبنانية الى “احترام التزاماتها في هذا السياق”، معتبرة ان “قيام اسرائيل بعدوان جديد على لبنان من خلال تفجير صيدا هو مؤشر خطير على تماديها في خرق السيادة اللبنانية وهو يتطلب اعلى درجات الاستنفار للتصدي لهذا المسار الخطير”، مشددة على “ضرورة مواصلة جهود الاجهزة الامنية لكشف العدوان والتشدد بمكافحة شبكات التجسس”.

وفي بيان لها تلاه النائب حسن فضل الله، رأت الكتلة ان “الادارة الاميركية تواصل عزفها ضد “حزب الله” دون وجود اي دليل والنظام المصرفي الاميركي ينتهك سيادة الدول”، مدينة “اعمال لجنة التحقيق الاميركية في لبنان التي تواصل تدخلها بالنظام المصرفي اللبناني وهذا الامر لا يبرر السكوت عنه”.

وطلبت الكتلة من الحكومة “الالتزام بتعهداتها امام مجلس النوالب بشان الاصلاحات بمزازنة 2018 لجهة مكافخة التهرب الضريبي، مشددة على “اهمية الاسراع بارسال الموازنة الى مجلس النواب لمناقشتها”، مؤكدة ان “ملفات الهدر والفساد المحولة للقضاء سواء المرتبطة بقطاع الاتصالات او غيرعا تحتاج لمقاربات جدية لوضع حدا للتمادي بسرقة المال العام”.

ولفت فضل الله الى ان “الكتلة تابعت الاوضاع المتردية للكهرباء وما يترتب عليها من اعطال واضرار تلحق بالمواطنين وارزاقهم وحملت الحكومة المسؤولية للاسراع بايجاد حل جذري لهذه القضية”.