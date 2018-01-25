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إيران تضع اللمسات الأخيرة على مشاريع نفط وغاز مع شركات أجنبية

يناير 25, 2018

قال أمير زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني للتجارة والعلاقات الدولية إن من المرجح أن تضع إيران اللمسات النهائية على عدد من العقود الجديدة مع الشركات الأجنبية لتطوير حقول نفط وغاز وذلك في غضون الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة.

وقال زاماني نيا لرويترز على هامش مؤتمر في طوكيو إن إيران تتفاوض بشأن نحو 28 عقدا مع شركات أجنبية من دول مثل اليابان والصين وروسيا ومن أوروبا.

وأضاف نائب وزير النفط أن إيران تأمل في الانتهاء من عشرة اتفاقات بشأن مشاريع الحقول الجديدة بحلول مارس آذار 2018 لكنه قال إن الخطة متأخرة عن الجدول الزمني لذلك الهدف.

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قال أمير زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني للتجارة والعلاقات الدولية إن من المرجح أن تضع إيران اللمسات النهائية على عدد من العقود الجديدة مع الشركات الأجنبية لتطوير حقول نفط وغاز وذلك في غضون الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة.

وقال زاماني نيا لرويترز على هامش مؤتمر في طوكيو إن إيران تتفاوض بشأن نحو 28 عقدا مع شركات أجنبية من دول مثل اليابان والصين وروسيا ومن أوروبا.

وأضاف نائب وزير النفط أن إيران تأمل في الانتهاء من عشرة اتفاقات بشأن مشاريع الحقول الجديدة بحلول مارس آذار 2018 لكنه قال إن الخطة متأخرة عن الجدول الزمني لذلك الهدف.

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