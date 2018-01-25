مبيعات المساكن القائمة في أميركا تهبط أكثر من المتوقع

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهبط المعروض في السوق إلى مستوى قياسي منخفض وهو ما دفع الأسعار للصعود.

وقال «الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين» اليوم (الأربعاء)، إن مبيعات المساكن القائمة تراجعت 3.6 في المئة إلى معدل سنوي قدره 5.57 مليون وحدة الشهر الماضي.

وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالخفض إلى 5.78 مليون وحدة، لكنه يبقى أعلى مستوى منذ شباط (فبراير) 2007 . وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن تهبط مبيعات المساكن 2.2 في المئة إلى معدل قدره 5.70 مليون وحدة في الشهر الماضي من 5.81 مليون وحدة في الشهر السابق.

وارتفعت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل حوالى 90 في المئة من اجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.1 في المئة على أساس سنوي إلى 5.51 مليون وحدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وزادت 1.1 في المئة إلى 5.51 مليون وحدة في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2006 .

وهوى المعروض في السوق من المساكن القائمة بنسبة 11.4 في المئة إلى 1.48 مليون وحدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 1999. وعلى أساس سنوي انخفض المعروض من المساكن 10.3 في المئة.

ومع بقاء النقص في المعروض، زاد متوسط سعر المسكن بنسبة 5.8 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن مستواه قبل عام إلى 246 ألف دولار. وكان ذلك الشهر الـ 70 على التوالي لمكاسب الأسعار على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المساكن 5.8 في المئة في 2017 مواصلة الصعود للعام السادس على التوالي.