بنك بيبلوس احتفل بعشرة أعوام من التميز في البحوث والتحاليل الاقتصادية

احتفل “بنك بيبلوس” بمرور عشرة أعوام من التميز في البحوث والتحاليل الاقتصادية في حفل غداء أقامه في فندق Four Seasons، في حضور وجوه سياسية واقتصادية وعدد من السفراء والدبلوماسيين في البعثات الأجنبية في لبنان، وممثلين عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ممثلين عن مصرف لبنان ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية المصارف، إضافة إلى رؤساء الهيئات الاقتصادية ومصرفيين وإعلاميين.

باسيل

وبعد كلمة ترحيبية للاعلامي موريس متى، القى رئيس مجلس إدارة مدير عام بنك بيبلوس سمعان باسيل كلمة رحب فيها بالحضور وقال: “إن إحدى المهام الرئيسية للمصرف هي المساهمة في النقاش الاقتصادي في لبنان وتعزيز مستوى الشفافية في الاقتصاد اللبناني من خلال سلسلة من المؤشرات والنشرات البحثية الأسبوعية الذي يزداد قراؤها بشكل كبير على الصعيدين المحلي والعالمي وخصوصا من قبل المغتربين اللبنانيين”.

أضاف: “إن العمل المهم الذي يقوم به فريق عمل البحوث والتحاليل الاقتصادية يهدف إلى إعطاء صورة واضحة للشركات والمستثمرين وصناع القرار لأنه يقدم حقائق وأرقاما يمكن الركون إليها”.

وشدد باسيل على “أهمية مؤشر بنك بيبلوس لثقة المستهلك الذي يهدف إلى قياس ثقة الأسر في لبنان”، لافتا إلى أن “أهمية المؤشر تكمن في أن 87% من النفقات في لبنان تقوم بها الأسر، ما يساهم في مراقبة النمو الاقتصادي في البلد”؟.

غبرييل

من جهته قال مدير البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل، إن هذا الحدث “هو احتفال برؤية وليس احتفالا بإنجاز تقني فحسب”، مضيفا: “نحتفل اليوم برؤية مجلس الإدارة ورئيسه والإدارة الذين استثمروا في مشروع طويل الأمد أنتج ثمارا ملموسة ليس فقط في بنك بيبلوس بل على مستوى الاقتصاد اللبناني ككل”.

واشار الى ان “أحد أسباب هذا الإنجاز هي قناعتنا بأن البحوث الاقتصادية بشكلٍ عام، ونشراتنا ومؤشراتنا بشكل خاص، يجب ألا تكون أداة تسويقية للمصرف أو للقطاع المصرفي في لبنان أو للاقتصاد اللبناني وإلا تفقد مصداقيتها، إذ على البحوث الاقتصادية أن تكون موضوعية ومتزنة وعلمية. ولهذا السبب الرئيسي، تمكنت نشراتنا ومؤشراتنا من رفع مستوى الشفافية في الاقتصاد اللبناني، وساعدت زبائن المصرف على التخطيط واتخاذ القرارات، إضافة إلى أنها جذبت عددا من القراء من لبنان والخارج”.