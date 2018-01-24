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حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ينفي ان يكون بصدد اتخاذ قرار يقضي باقتصار سحب الاموال من ATM على الليرة اللبنانية

يناير 24, 2018

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن نية المصرف المركزي اتخاذ قرار يقضي باقتصار سحب الاموال من ماكينات السحب الآلي على الليرة اللبنانية دون الدولار.

وكانت مواقع سعودية كـ “ايلاف” نقلت خبراً مفاده أنّ حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة سيصدر في الأيام المقبلة قراراً يطلب بموجبه من المصارف في لبنان توقيف خدمة سحب الدولار الأميركي من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لها، فلا يبقى متاحاً للزبائن من حملة البطاقات الإلكترونية سوى السحب باللِّيرة اللبنانية حتَّى ولو كانت حساباتهم في المصارف بالدولار.

وأشارت مصادر عليمة لموقع الإعمار والاقتصاد الى أنّ الخبر مختلق وكاذب، وهو يقع في إطار التهويل السعودي المبرمج ضمن الهجمة السعودية المفتوحة على القطاع المصرفي اللبناني.

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نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن نية المصرف المركزي اتخاذ قرار يقضي باقتصار سحب الاموال من ماكينات السحب الآلي على الليرة اللبنانية دون الدولار.

وكانت مواقع سعودية كـ “ايلاف” نقلت خبراً مفاده أنّ حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة سيصدر في الأيام المقبلة قراراً يطلب بموجبه من المصارف في لبنان توقيف خدمة سحب الدولار الأميركي من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لها، فلا يبقى متاحاً للزبائن من حملة البطاقات الإلكترونية سوى السحب باللِّيرة اللبنانية حتَّى ولو كانت حساباتهم في المصارف بالدولار.

وأشارت مصادر عليمة لموقع الإعمار والاقتصاد الى أنّ الخبر مختلق وكاذب، وهو يقع في إطار التهويل السعودي المبرمج ضمن الهجمة السعودية المفتوحة على القطاع المصرفي اللبناني.

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