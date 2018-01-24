ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وانخفاض سعر الغاز

ارتفعت اليوم اسعار المشتقات النفطية بمعدل 300 ليرة لبنانية لصفيحة كل من البنزين 98 و95 أوكتان، الديزل أويل والمازوت الاحمر، في حين انخفض سعر قارورة الغاز 100 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل الاتي:

-بنزين 98 اوكتان 26500 ليرة لبنانية

-بنزين 95 اوكتان 25900 ليرة لبنانية

-ديزل اويل للمركبات 18000ليرة لبنانية

-مازوت احمر 18200 ليرة لبنانية

-قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 15700 ليرة لبنانية

-قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي اليوم الى حدود 69,96 دولارا اميركيا.