الحكومة تقر توسيع الكوستابرافا

على غرار القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، صادق مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني الجاري، على رزمة من القرارات المتعلقة بملف النفايات المنزلية الصلبية ابرزها توسيع مطمر مصب نهر الغدير – الشويفات (الكوستابرافا) وانشاء مطمر ملاصق لمكب النفايات في طرابلس ، في حين كان لافتاً عدم البحث بموضوع توسيع مطمر برج حمود بما يخالف قراراً سابقاً لمجلس الوزراء بهذا الشأن، ليرتفع بذلك عدد مطامر النفايات الشاطئية الى ثلاثة. ويتضح ان تأجيل البحث بتوسيع مطمر برج حمود تزامن ايضاَ مع اشارة في قرار مجلس الوزراء الى تبني خطة وزير البيئة حول اللامركزية ، وهو ما يتناقض جذرياً مع خيار اطلاق مناقصة المحارق، ويعكس التخبط في تبني خيارات متناقضة ومتنافرة يختلط فيها التقني بالسياسي بالمناطقي، ويطغى على صياغتها الاستحقاق الإنتخابي وحسابات الربح والخسارة للمقاعد النيابية في المجلس المقبل.

توسيع مطمر الكوستابرافا

يتضح من القرار الذي تم الاعلان عنه ضمن مقررات مجلس الوزراء، ان تعديلات عديدة ادخلت على اقتراح مجلس الانماء والاعمار لجهة توسيع مطمر الكوستابرافا ان لجهة مواقع خلايا الطمر وحجمها، او لجهة استخدام الاراضي. فلقد وافق المجلس على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر الغدير، أي الكوستابرافا، لكن مع تعديل في الخرائط بحيث يتم انشاء خلية لجهة مدرج المطار شمال مصب نهر الغدير ، وخلية للطمر للجهة الجنوبية الغربية. في حين ان مجلس الانماء والاعمار طرح بناء على دراسة الاستشاري رفيق خوري وشركاه خيارات مختلفة. كذلك وافق المجلس على ضم قضاءي الشوف وعاليه إلى نطاق هذه الخطة المرحلية، ما يعني زيادة كمية النفايات التي تدخل الى الكوستابرافا بمعدل 500 طن يومياً، في المقابل اشترط ان لا تتعدى الكمية الاجمالية للطمر 1000 طن يومياً بدء من مطلع العام 2019 بالاستناد الى القدرة التشغلية لمعمل التسبيخ المزمع انشاؤه قرب مطمر الكوستابرافا وهو امر مشكوك بنجاحه بالاستناد الى نسبة المرفوضات التي تنتج عن تسبيخ المواد العضوية غير المفرزة من المصدر والتي يعاد طمرها بعد معالجتها غير الناجعة بسبب اختلاطها بمواد خطرة وبقايا الزجاج وغيرها من المواد الصلبة.

يشير الاستشاري رفيق خوري وشركاه، ان هناك خيارين لتوسيع مطمر الكوستابرافا، الأول يتم عبر استحداث مساحة شمال مصب نهر الغدير. يلحظ هذا الخيار انشاء حاجز بحري بهدف تكوين مساحة لانشاء عليها محطة تكرير المياه المبتذلة بالاضافة الى تكوين مساحة كافية لطمر النفايات لمدة لا تقل عن اربع سنوات اضافية اعتباراً من تاريخ تكوين اول خلية طمر والمتوقعة حصوله عند بداية شهر نيسان من العام 2018.

ويقول الاستشاري ان المكان المقترح والمتاح بموجب هذا الخيار لانشاء المطمر ومحطة تكرير المياه المبتذلة هو قريب جداً من أحد مدارج المطار، وبالتالي فإن العمل في هذا المعمل يجب ان يتم بدقة كي لا يتعارض مع سلامة حركة الطيران. ورغم هذا التحذير اقر مجلس الوزراء انشاء خلية في هذه المنطقة. وقدر الاستشاري رفيق خوري وشركاه كلفة هذا الحل بمبلغ 130 مليون دولار اميركي، باعتماد الاسعار التعاقدية للمقاول الحالي (شركة جهادكو للمقاولات). ويشمل هذا المبلغ كلفة تنفيذ اعمال الحماية البحرية بطول حوالي1900 متر، وكلفة اعمال الردم وانشاء وتشغيل الخلايا بقدرة استيعابية حوالي 1.75 مليون طن، مع الاشارة الى ان ارتفاع كلفة تنفيذ هذا الحل تعود الى طول وعمق الحاجز البحري المطلوب انجازه ( من صفر الى 8 امتار). يتضمن الخيار الثاني الذي اقترحه الاستشاري خوري امكانية استحداث مساحة غرب مطمر الكوستابرافا الحالي تتصل مباشرة بهذا المطمر وذلك من خلال انشاء حاجز بحري، بهدف تكوين مساحة كافية لطمر النفايات لمدة لا تقل عن اربع سنوات اضافية اعتباراً من تاريخ تكوين أول خلية طمر والمتوقع حصوله عند بداية شهر نيسان من العام 2018. وقدر الاستشاري رفيق خوري وشركاه كلفة هذا الحل بملغ 131.5 مليون دولار اميركي، باعتماد الاسعار التعاقدية للمقاول الحالي، ويشمل هذا المبلغ كلفة تنفيذ اعمال الحماية البحرية بطول حوالي 1600 متر، وكلفة اعمال الردم وانشاء وتشغيل الخلايا بقدرة استيعابية حوالي 1.75 مليون طن، مع الاشارة الى ان ارتفاع كلفة تنفيذ هذا الحل تعود الى طول وعمق الحاجز البحري المطلوب انجازه ( من 3 الى 9 امتار).

واخيراً معمل اضافي للتسبيخ

وافق مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار بشأن إنشاء وتشغيل معمل تسبيخ جديد في موقع الكوستابرافا نفسه، وتطوير معملي الفرز في العمروسية والكرنتينا.

ويقترح الاستشاري رفيق خوري موقعاً لانشاء المعمل ضمن موقع الكوستابرافا وذلك عند مدخل المطمر، كونه لا يتعارض مع اعمال الطمر الحالية. كما اقترح خيارين بالنسبة للتقنيات، الاول يعتمد تقنية التخمير الهوائي التي يجري اعتمادها في الكورال Tunnel Technology. قدر الاستشاري كلفة هذا الحل بحوالي 29 مليون دولار أميركي. اما الخيار الثاني فيعتمد تقنية التسبيخ بالاضافة الى التجفيف البيولوجي Biodrying ، وبحسب تقدير الاستشاري فان هذه التقنية يمكن ان تنتج نفس نوعية السماد العضوي الذي ينتج من خلال اعتماد الخيار الأول، في حين ان التجفيف البيولوجي ينتج مواداً صالحة للاستعمال في عملية الحرق عند بدء تطبيق خطة التفكك الحراري، كما ان هذه العملية تستلزم وقتاً اقل من الوقت اللازم لتسبيخها، اما كلفة هذه التقنية فقدرت بحوالي 36 مليون دولار اميركي. ولقد اختار مجلس الوزراء اعتماد الخيار الثاني. وبالعودة الى تقييم الوضع الحالي لمعملي الفرز في الكرنتينا والعمروسية، يقول رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ان تلزيم اعمال تشغيل وصيانة هذين المعملين تم بناء على قرار مجلس الوزراء في اذار العام 2016، على اساس ان الاوزان التي سترد اليهما من اقضية بعبدا والمتن وكسروان وبيروت لا تتجاوز 2600 طن يومياً، إلا ان الأوزان التي تدخل حالياً الى هذين المعملين تزيد عن 3000 طن يومياً، الأمر الذي يتطلب اجراء اعمال تطوير لهذين المعملين نظراً لعمرهما الذي تخطى العشرين عاماً مما يؤثر سلبا على قدرتهما التشغيلية، ومن ناحية ثانية لزيادة قدرتهما الاستيعابية بما يتماشى مع الاوزان الحالية التي ترد يومياً إليهما، خصوصاً وان انشاء معملي التسبيخ في الكورال والكوستابرافا يتطلب تحسين نوعية الفرز بهدف الحصول على نوعية جيدة من السماد العضوي الذي يمكن استخدامه.

وبناء عليه اقترح الاستشاري خوري ، اجراء اعمال تطوير لهذين المعملين ، ليستوعبا 4200 طن يومياً، مع الاخذ بالاعتبار الزيادة السنوية الطبيعية للنفايات وادخال ما تبقى من قضائي الشوف وعاليه ضمن هذه الخطة، مع قدرة فرز للمواد القابلة لاعادة التدوير بنسبة 16 بالمئة بدلا من النسبة الحالية البالغة حوالي 7 بالمئة. وقدر الاستشاري كلفة تنفيذ اعمال تطوير هذين المعملين بحوالي 25.3 مليون دولار أميركي.

كما طلب مجلس الوزراء من مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقيد بما يلي:

– أن ينجز تطوير معملي الفرز في العمروسية والكرنتينا خلال 9 أشهر، اعتبارا من تاريخ هذا القرار، وفي حال عدم الإنجاز، يمكن لبلدية الشويفات أن تتقدم بمشروع إنشاء معمل إضافي للفرز في موقع الكوستابرافا.

– أن لا يستقبل معمل العمروسية للفرز بعد تطويره أكثر من الكميات التي يستقبلها حاليا، أي بمعدل 1400 طن يوميا.

– أن لا تزيد كمية النفايات المطمورة في الكوستابرافا عن ألف طن يوميا اعتبارا من مطلع العام 2019.

– الموافقة لبلدية الشويفات على استخدام المساحات المردومة بعد إقفال المطمر الصحي في أنشطة لا تتعارض مع طبيعة الموقع، وذلك باستثناء المساحات المخصصة لمحطة تكرير المياه المبتذلة المبينة في الخرائط.

– تمويل الدراسات والأشغال ومهام الإشراف على التنفيذ من حصة البلديات المستفيدة من المشروع في الصندوق البلدي المستقل.

– التأكيد على صرف الحوافز المالية للبلديات المعنية، أي المحيطة بالمطمرين.

– التأكيد على مشروع الخمسين مليون دولار الموجود حاليا في المجلس النيابي لمشاريع في المنطقة.

مناقصة لمعامل التفكك الحراري

حاول مجلس الوزراء الايحاء الى انه ملتزم خيار اطلاق مناقصة التفكك الحراري، لكن مقررات المجلس تشير الى مهلة ستة اشهر لهذه العملية اي بعد الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب في ايار المقبل، كما تجنب الاشارة الى تحديد المناطق التي سيتم انشاء المحارق فيها وحجمها وعددها ، تجنباً لاي تداعيات انتخابية على مختلف الاطراف السياسية في الحكومة. وكان مجلس الوزراء قد وافق ايضاً على تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة اثر بيئي لدفتر شروط التفكك الحراري الذي اعده الاستشاري الدنماركي رامبول والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وهو امر يتطلب اعداده فترة لا تقل عن ستة اشهر على اقل تقدير.

وبحسب مصادر متابعة لهذا الملف يدفع رئيس الحكومة سعد الحريري باتجاه اطلاق المناقصة الدولية للتفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة، وكان ينوي السير بالمشروع قبل الانتخابات قبل ان يتلقى اشارات تفيد ان الانتظار الى ما بعد الانتخابات امر مستحسن.

وكان مجلس الوزراء قد اصدر في ايلول (سبتمبر) 2010 قراراً حمل الرقم 55 ينص على اعتماد تقنية التفكيك الحراري (المحارق) في المدن الكبرى، وبناء على هذا القرار تعاقد مجلس الانماء والاعمار مع الاستشاري الدنماركي “رامبول” للقيام بمجموعة من المهام، بينها وضع دفتر شروط الفني للتصنيف الاولي لشركات التفكك الحراري، وتقييم وتصنيف هذه الشركات ووضع دفتر الشروط الفنية للمناقصة النهائية، وتقييم العروض ومراقبة التنفيذ.

ورغم تأخر انفاذ هذا القرار سنوات عدة، والتخلي عنه في قرار مجلس الوزراء الصادر في ايلول (سبتمبر) العام 2015، عاد مجلس الوزراء الى تبني خيار انشاء المحارق، واتخذ قراراً باستحداث محطات لتحويل النفايات إلى طاقة في المدن الكبيرة، بتاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) 2015. ويشمل المشروع تصميم وبناء وتشغيل منشأة بهدف تحويل النفايات إلى طاقة بقدرة 2000 طن/يوم، وتم تحديد المدة المقدرة لبناء المشروع 36 شهرا، والمدة المقدرة لتشغيل المشروع والصيانة بين 10 سنوات و 20 سنة.

وفي حال حدد مجلس الانماء والاعمار تاريخ تموز (يوليو) 2018 موعدا لاطلاق المناقصة. يليها اربعة اشهر لتقديم عروض المناقصة تنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، وعشرة اشهر لتوقيع العقد (ايار/مايو 2019) و36 شهراً لانجاز الاشغال وبدء التشغيل ما يعني ان الموعد المفترض لبدء الاعمال سيكون (ايار/مايو 2022). والسؤال المطروح هل ستصمد المطامر البحرية الى هذا التاريخ ؟ وهل ستحقق معامل الفرز والمعالجة نسبة استرداد تسمح بتقليص كمية النفايات المطمورة ؟ لا يملك مجلس الوزراء الاجابة على هذا السؤال، وهو اختار مرة جديدة سياسة الهروب الى الامام.

وفي حين يقترح الاستشاري “رامبول” عدة سيناريوهات لاقامة عدة محارق مختلفة من حيث الحجم والقدرة الاستيعابية، فانه يوصي ان يتم في الوقت الحاضر تلزيم مركز واحد للتفكك الحراري بقدرة استيعابية تصل الى 2000 طن يومياً لخدمة محافظتي بيروت وجبل لبنان، بكلفة بناء تبلغ 500 مليون دولار اميركي، وكلفة تشغيل سنوي تبلغ 47 مليون دولار اميركي، على ان يتم لاحقاً، وعلى مراحل متتالية، تلزيم المراكز الاخرى، ذلك أن ليس لدى الدولة اللبنانية اي خبرة في مجال التفكك الحراري. علماً ان الكلفة الاجمالية المقدرة لتركيب اربع محارق تبلغ 950 مليون دولار اميركي ، اما كلفة التشغيل فتبلغ 53 مليون دولار سنوياً. مع الاشار الى ان هذه الكلفة احتسبت بعد حسم قيمة استرداد 50 دولار للطن الواحد من بيع الكهرباء ودون احتساب كلفة استملاك المواقع المخصصة للمحارق ومطامر الرماد.

كما افاد الاستشاري الدنماركي “رامبول” بانه من الصعب على الدولة ان تقوم بإنشاء عدد من المراكز في حين واحد، ان من ناحية التلزيم والتشغيل وان من ناحية الادارة والتمويل (الكلفة الاجمالية لانشاء وتشغيل اربع محارق مليار و 200 مليون دولار اميركي).

ويتبين وفق الخريطة المرفقة بالخطة التي اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالاستناد الى دراسة “رامبول”، اقتراح انشاء اربع محارق للنفايات على طول الساحل اللبناني، ثلاثة منها قرب معامل الكهرباء (دير عمار في الشمال، الجية في الوسط، والزهراني في الجنوب)، اما المحرقة الرابعة فقد اقترحت الخطة ان تكون في منطقة الكرنتينا، واستبعدت انشاءها في منطقة الزوق قرب معمل الكهرباء لاسباب غير معلومة.

وليس واضحاً بعد ما اذا كانت الحكومة التي يفترض تشكيلها بعد الانتخابات ستتبنى نفس الموقع او المواقع لانشاء المحارق، لكن من المؤكد في حال اعتماد خيار انشاء محرقة واحدة لبيروت وجبل لبنان فقط ان يكون موقع المحرقة في النطاق الجغرافي لهاتين المحافظتين، اي اما في الزوق قرب معمل الكهرباء او في الكرنتينا كما اوصت خطة العام 2013.

وبحسب كتاب مجلس الانماء والاعمار المرفوع الى مجلس الوزراء “على العارض تصميم معمل التفكك الحراري، من ناحية انبعاثات الغازات وفقا للمعايير الاوروبية ، كما على العارض ان يقترح الوسائل الذي سيعتمدها في معالجة الرماد السفلي (الثقيل) والرماد الطائر الناتج عن مركز التفكك الحراري وفقاً للمعايير الاوروبية”.

يتضح من خلال هذه الفقرة ان الجسر يحاول اغفال مسألة بالغة الاهمية ومفصلية فيما لو اقرت الحكومة اللبنانية انشاء محارق للنفايات. اي الاجابة على السؤال التالي: “ماذا نفعل برماد المحارق السام؟ وهذا الاول لخطة انشاء المحارق. بمعنى آخر فإن المحرقة ليست بديلاً عن المطمر، ويقتضي وفق السيناريو المطروح لانشاء محرقة بقدرة استيعابية 2000 طن يومياً ان ينشأ بالتوازي معها مطمر للتخلص من الرماد الناتج عنها والبالغ قرابة 10 بالمئة من اجمالي الكمية، اي قرابة 200 طن من الرماد الثقيل وحوالي 3 بالمئة من الرماد الطائر، اي قرابة 50 طن. وهي مواد سامة ينبغي معالجتها وفق طرق خاصة قبل طمرها. على سبيل المثال يتم ترحيل هذه المواد السامة الناتجة عن مراكز التفكك الحراري في الدول الاوروبية الى مطامر خاصة لهذا الغرض في النروج والمانيا. فهل هذا ما سيحدث للرماد الناتج عن المحارق اللبنانية ام سيتم دفنها في لبنان!؟ وفي حين يقترح الاستشاري “رامبول” ان يتم دفن الرماد في المطامر الصحية المقترحة من قبل مجلس الانماء والاعمار، يلاحظ ان الجسر تفادى الاشارة الى هذه المسألة وترك الموضوع مفتوحاً امام خيار اعتماد ترحيل هذه النفايات السامة الى الخارج، غافلاً بالطبع عن تحديد مخاطر هذا الاجراء ودقته وكلفته العالية جداً.

في المقابل حددت خطة العام 2013 مواقع مطامر الرماد الناتج عن المحارق على الشكل التالي: محرقة الكرنتينا في مطمر حبالين – جبيل، محرقة دير عمار في مطمر مجدليا- زغرتا، في حين تركت للبلديات تحديد موقع لطمر الرماد السام الناتج عن حرق النفايات في محرقة الزهراني، اما الرماد السام الناتج عن محرقة الجية، فاقترحت الخطة طمره في مطمر الناعمة – عين درافيل.

تجاهل تحديد مطامر للتخلص من رماد المحارق ليس العيب الوحيد الذي يشوب مناقصة المحارق التي تبنى مجلس الوزراء اطلاقها. يقول الجسر في كتابه ان على العارض تأمين التمويل اللازم لصالح الدولة اللبنانية لتنفيذ الانشاءات، ويبقى الخيار امام الدولة اللبنانية، اما ان توافق على التمويل المقدم من العارض، واما ان تقوم الدولة بتامين التمويل على عاتقها.

يفتح هذا الخيار الباب امام البحث عن الكلفة وقدرة الخزينة على تحملها. وهذا هو العيب الثاني. بالعودة الى محاضر النقاش داخل مجلس الوزراء عام 2010 عندما طرح اطلاق مناقصة المحارق، يتبين ان وزير البيئة الاسبق محمد رحال قد اقترح ان يتضمن قانون الموزانة لعام 2010 مادة تضمن وضع ضريبة غير مباشرة على الكهرباء لتمويل خطة انشاء المحارق، تقضي بدفع 1500 ليرة لبنانية عن كل امبير، بمعنى ان المنزل الذي يستفيد من ساعة كهربائية بقدرة 15 امبير سيدفع 22500 ليرة لبنانية شهرية لتمويل انشاء وتشغيل محرقة النفايات! طبعاً يجري تجاهل طرح هذه المسألة الحساسة منذ البداية، ويتم تجهيل وتعمية النقاش حول الكلفة لتمرير المناقصة بدون ضجة، وهذا ما يتوجب اعلام جميع اللبنانيين حوله.

فمحارق النفايات ليست خطراً صحياً فقط، بل انها تشكل خطراً مالياً واقتصادياً على جميع المكلفين ودافعي الضرائب اللبنانيين والاجانب المقيمين في لبنان. فهل وافقت القوى الساسية على اقتراح “ضريبة المحارق” بمقدار تحمسها وموافقتها على انشاء المحارق؟ وما هو موقفها من اقرار ضريبة جديدة؟ العيب الثالث الذي يشوب خطة انشاء محارق النفايات انها ستقضي من الناحية العملية على صناعة اعادة التدوير في لبنان، وتحديداً الورق والكرتون والبلاستيك، لان هذه المواد بحسب الاستشاري “رامبول” يقتضي حرقها للحفاظ على القيمة الحرارية (Calorific Value) لنوعية النفايات الصلبة في لبنان، والتي تبلغ حوالي (7.4 MJ/Kg)، وهي قيمة متدنية اساسا ويقتضي رفعها الى (9 MJ/Kg) لتسهيل عملية حرق النفايات دون الحاجة الى استعمال الفيول، اي انه ينبغي فرز وتسبيخ المواد العضوية بنسبة حوالي 20 بالمئة من مجمل الكمية قبل حرقها في مركز التفكك الحراري.

ويقول الجسر في كتابه انه “من الممكن ان يتم تلزيم هذه الاعمال لاحقاً! والمقصود بهذا الامر تجاهل فتح ملف التسبيخ في لبنان الذي لن يستقيم دون اعتماد مبدأ الفرز من المصدر، واقتصار التسبيخ على الخضر ونفايات الحدائق والاحراج، لان اختلاط المواد العضوية القابلة للتسبيخ بمواد اخرى ملوثة او مواد عضوية غير قابلة للتسبيخ (اللحم على سبيل المثال)، يجعل من المستحيل الحصول على مواد مسبخة صالحة للاستعمال الزراعي (درجة أ)، ولان مقاربة علمية موضوعية لاعتماد مبدأ الفرز من المصدر، وخصوصاً المنشآت الضخمة (اسواق الخضر، الفنادق، المدارس، الثكنات العسكرية .. الخ) يحتم التوصل الى خلاصة مفادها انه لا حاجة الى حرق النفايات في مراكز للتفكك الحراري، بل ان الكمية التي لا يمكن تدويرها او تسبيخها يمكن تحويلها الى وقود بديل عن طريق مصادر اقل كلفة لاعادة حرقها في مصانع الاسمنت، او بيعها الى الخارج كوقود بديل، اما الكمية القليلة المتبقية من عوادم ومرفوضات المعالجة، فيمكن استخدامها لتاهيل المقالع والمواقع المشوهة وما اكثرها في لبنان. العيب الرابع الذي يشوب مناقصة محارق النفايات، انها تبدو وفق معايير الاستشاري الدنماركي مفصلة على مقاس تجار المحارق، دون ان تكون مفتوحة على جميع انواع التقنيات المستخدمة لتحويل النفايات الى طاقة.

العيب الخامس والمهم ايضاً والمتعلق بمناقصة محارق النفايات انه يعول عليها لانتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي استرداد جزء من الكلفة عن طريق انتاج قرابة 450 الف Mwh سنويا.

وتقول دراسة “راموبل” انه ينبغي ان يتوفر تشريع يضمن بيع الكهرباء الناتج عن المحارق ضمن سعر تجاري مقبول، يكفل استرداد 50 دولار اميركي من كلفة معالجة الطن الواحدة، في حين تغفل الحكومة اللبنانية عن فتح اي نقاش حول اقرار قانون جديد لبيع الكهرباء من القطاع الخاص في لبنان، في حين تعول على اطلاق مناقصة للمحارق وتستدرج عروض دولية، تعرف سلفاً انها لن تستقطب عارضين جديين طالما ان مسألة بيع الكهرباء غير مكفولة بالقانون.

العيب السادس والاكثر خطورة، ان الحكومة تتجاهل جميع الدراسات العلمية التي تقول ان كلفة صيانة المحارق عالية جداً، وان توقف ابراج الغسل في المحارق لدقائق معدودة كفيل بخروج انبعاثات عالية السمية ومسرطنة الى الهواء الطلق، فمن يكفل في بلد تنقطع فيه الكهرباء عشرات المرات يومياً ان لا تتوقف فلاتر محارق النفايات، وتسبب تهديداً خطيراً على الصحة العامة؟ في اوروبا يطلق على المناطق الواقعة قرب المحارق تسمية “طريق السرطان”، فمشغل المحرقة يربح من الحرق ويخسر من تركيب وصيانة وتنظيف فلاتر تنقية الابخرة والغازات الناتجة عن الحرق، اي ان الربح في الحرق تعني فلاتر اقل وصيانة اقل، وهو ما يكفل تحويل مناطق المحارق الى مناطق موبوءة وملوثة سواء المياه الجوفية او التربة او الهواء. فاي قدر ينتظر اللبنانيين مع محارق النفايات!