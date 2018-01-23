السياحة في لبنان بين الحوافز المغرية والتوترات السياسية والأمنية

شكلت السياحة في لبنان ومنذ عشرات السنين أحد أهم مصادر الدخل لخزينة الدولة، ودعامة مهمة للاقتصاد الوطني، ومجالا واسعا لتأمين فرص عمل كثيرة للمواطنين،على الرغم مما أصابها خلال السنوات الأخيرة.

فقبل الحرب الاهلية، كان يُنظر إلى لبنان وسياحته، على أنه “سويسرا الشرق“، إن كان لجهة مناظره الطبيعية الخلابة وطقسه المعتدل، أو لجهة استقطابه رؤوس الأموال العربية والأجنبية، ورجال الأعمال، وانواع مختلفة من السواح الذين يرغبون بالتعرّف على عادات وثقافات مجتمعات شرق البحر الأبيض المتوسط.

إن طبيعة لبنان وتنوعه الثقافي والتاريخي كنتيجة للحضارات المختلفة التي مرت عليه جعلته مقصدا سياحيا عالميا بارزا. فارضه رغم صغرها نسبيا، تضم عددا كبيرا من المعالم التاريخية والطبيعية التي تهم فئات مختلفة من السياح للاطلاع عليها، كالآثار الاغريقية، والرومانية، والقلاع العربية، والبيزنطية، والصليبية، ، والكنائس والمساجد التاريخية، والكهوف الكلسيّة، والشطآن الرملية والصخرية، والملاهي والمرابع الليلية، ومنتجعات التزلج الجبلية، بالإضافة الى المطبخ اللبناني المشهور عالميّا.

وانطلاقا من ذلك نرى أن العديد من الاستثمارات الخاصة بدأت، بعد انتهاء الحرب الاهلية تتركز في ميدان السياحة الواعد، والآخذ بالتنامي، لا سيما بعد أن عادت الكثير من شركات الفنادق العالمية إلى لبنان بعد أن غادرته مع بداية تلك الحرب، فأعيد افتتاح “كازينو لبنان” عام 1996، الذي كان يُشكل مقصدا رئيسيّا في مجال السياحة خلال ستينيات القرن الماضي. كما تمّ توسيع وتحديث أكبر منتجع للتزلج في الارز، يتسع لألاف الزوار ويؤمن لهم خدمات أفضل، وغيرها من المشاريع الاساسية.

وتنبأ المسؤولون حينها أنه بعودة السلام والاستقرار إلى لبنان، فإن القطاع السياحي سوف يعود مجددا ليكون أهم مصادر الدخل للحكومة اللبنانية. لا سيما أنه يعتمد أيضا على عدد كبير من المغتربين اللبنانيين الذين يعودون في كل سنة إلى وطنهم الأم اذا سنحت لهم الفرصة، لقضاء الصيف بين أهلهم وأصدقائهم.

كما شكلت السياحة الثقافية عنصرا جاذبا، اذ يُعتبر لبنان من أغنى بلدان الشرق الاوسط على المستوى الثقافيّ، كونه يجمع على ارضه عددا من المعالم الشرقية والغربية المختلفة، وبقايا المستوطنات البشرية التي تعود للعصر الحجري، وصولا الى المدن والدويلات الكنعانية، والمعابد الرومانية، إلى المناسك المحفورة في الجبال، والقلاع الصليبية إلى المساجد المملوكية والحمامات العثمانية العامة. ولهذا فإن البعض يقول أن لبنان هو “فسيفساء تجمع بين العالم الغربي والشرقي” و”موسوعة لحضارات العالم الحديثة والقديمة”. لذا فإن الكثير من المستشرقين، والعلماء، والشعراء العالميين لا سيما الأوروبيين منهم، زاروا لبنان لاهتمامهم بثقافة وعادات أبنائه الشرقية، ومن أبرز هؤلاء الزوار: ألفونس دي لامارتين، إرنست رينان، وفيكتور غورين، وغيرهم، ومعظم هؤلاء زار لبنان في القرن التاسع عشر، بعظهم ليتعرف عن كثب على المعالم التاريخية، ومواقع الآثار، والملابس التقليدية، والاحتفالات الدينية، أو للحج إلى بعض الأماكن المقدسة والمقامات، وخلّف وراءه بعض اللوحات الفنية والمذكرات اليومية. أما البعض الاخر والاخطر فكان الممهد للغزوات الثقافية والعسكرية الغربية لمنطقتنا.

وكانت المواقع الأثرية المختلفة عنصرا سياحيا جذابا، لا سيما أن تاريخ علم الآثار في لبنان قديم للغاية، إذ أنه يعود لعهد المتصرفية، حيث كان المتصرف “واصه باشا” (1883–1893) أول من اهتم من الحكّام بالتنقيب عن الآثار. تمّ الكشف عن العديد من المواقع الأثرية في لبنان خلال العهود الماضية وحتى اليوم، وأعيد ترميم البعض منها الذي تضرر خلال الحرب الأهلية، إلا أن الكثير من المواقع الأخرى لا يزال يقبع تحت المدن والقرى المأهولة التي بُنيت على أنقاضها منذ القدم.

هذا ويوجد في لبنان ثلاثة متاحف رئيسيّة هي:

متحف بيروت الوطني، وهو من أهم المعالم السياحة في لبنان تأسس عام 1937، ويضم قرابة 100,000 قطعة أثرية، تعود بمعظمها للعصور القديمة والوسطى، ومنها قرابة 1300 قطعة تعود لما بين عصور ما قبل التاريخ إلى عهد المماليك في العصور الوسطى.

متحف جبران، معلما سياحيا مميزا، كان في الأساس ديرا في بلدة بشرّي، ثم تحوّل إلى متحف على يد “جمعية أصدقاء جبران”، تكريما للفيلسوف، الكاتب، الشاعر، الرسّام، واللاهوتي اللبناني الأميركي جبران خليل جبران. يحوي المتحف مذكرات جبران، أثاث منزله، مكتبته الخاصة، ولوحاته.

متحف الجامعة الأميركية، يُعتبر ثالث أقدم متحف في الشرق الأدنى، وهو يضم عددا من القطع الأثرية التي تعود للعصر الحجري وصولا إلى العهد الإسلامي. يضاف الى ذلك ما يزيد عن العشرة متاحف أخرى مشهورة ومنتشرة على مساحة الوطن اللبناني

كما أن للسياحة الدينية مكانة مرموقة في لبنان، كونه يقع على مفترق طرق، بالنسبة لكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبالتالي فهو يقع في وسط العالمين الإسلامي العربي والمسيحي الأوروبي ويجمع بالتالي الثقافتين الدينيتين ويصهرهما في بوتقة ثقافية واحدة. ويظهر هذا الأمر بشكل جليّ في المعالم الإسلامية والمسيحية القديمة والتي لا تزال قائمة حتى اليوم، بالإضافة للعادات والتقاليد المشتركة بين أبناء الديانتين، والتي ما زالت بارزة حتى اليوم، وإن كانت حدتها تقل أو تزيد بحسب درجة الانفتاح على الغرب والاختلاط مع أتباع الديانة الأخرى. كان لبنان ملجأ للعديد من الطوائف الدينية المضطهدة عبر العصور، مما أضاف عليه إرثا دينيّا متزايدا ومتراكما خلال قرون عديدة تجلّى بعدد من المقامات والمزارات الإسلامية، وأبرز معالمها، المساجد، والمكتبات والمدارس، والحمامات العامّة، والتى تقع في بلدة عنجر، التي أسسها الأمويون في القرن الثامن، وفي مدن بيروت، طرابلس، وصيدا. أما أبرز المعالم المسيحية فيقع أكثرها في جبيل، وجونية، وبيروت، وبكركي، وعدد من المناطق في جبل لبنان والجنوب. كذلك هناك معالم دينية خاصة بالطائفة الدرزية دون سواها، تقع أغلبيتها في الشوف.

ومن العناصر السياحية الجاذبة أيضا المنتجات الحرفية اللبنانية التي تتميّز بالجمال والذوق الفني، وتجتذب العديد من السوّاح الذين يرغبون بالاحتفاظ بتذكار من لبنان. يتركز الإنتاج الحرفي في القرى اللبنانية وبعض البلدات، حيث يتوارث الناس هذه المهارات جيلا بعد جيل، ويصنعون منتجاتهم من المواد الخام المحليّة. تتخصص كل منطقة من المناطق اللبنانية بنوع معين من الإنتاج الحرفي، مثل صناعة السلال، حياكة السجاد، صناعة الأواني الخزفية والفخارية والنحاسية، الحدادة، التطريز، صناعة الزجاج، وصياغة الذهب الفضة. تتميز بعض القرى اللبنانية أيضا بصناعة أجراس الكنائس المزخرفة.

يضاف الى هذه الحوافز التنوع البيئي، حيث يُقدم لبنان الفرصة للسائح كي يقوم بنشاطات مختلفة في الطبيعة، وذلك بسبب تنوّع جغرافيته وطبيعته ومناخه، الأمر الذي يسمح بممارسة أنواعا مختلفة من رياضة الهواء الطلق في مناطق ومواسم مختلفة. تُشكل الجبال، والغابات النضيفة دائمة الخضرة، والشطآن، والأنهر الموسمية والدائمة، والكهوف، والوديان، والممرات الجبلية، أبرز التضاريس اللبنانية، كذلك تأوي البلاد تنوعا في الحياة البرية وبشكل خاص الطيور منها. أخذ لبنان في السنوات الأخيرة يُصبح مقصدا لعشّاق الطبيعة الراغبين بالاستكشاف والتخييم ومراقبة الطيور وممارسة أشكال أخرى من السياحة البيئية، ومن الرياضات والأنشطة التي يمكن ممارستها.

وفي لبنان عدد من المحميات الطبيعية، ثلاثة منها تعتبر “محميات نموذجية“، وواحدة تعتبر “محمية حيويّة” في منطقة الشرق الأوسط وهي:

محمية أرز الشوف: من أهم وأكبر المحميات الطبيعية في لبنان وأكثرها غنى بالحياة البرية، تعتبر محمية نموذجية وتصنف مع مستنقع عمّيق على أنها محمية حيوية مهمة في الشرق الأوسط، إذ أنها تستقطب أعدادا كبيرة من الطيور المهاجرة المألوفة والنادرة، وتقع في الشوف وتشمل جبل الباروك.

محمية حرش إهدن: ثاني أكبر محمية في لبنان، تقع في الشمال بالقرب من بلدة إهدن. تعتبر أيضا محمية نموذجية، وهي أكثر محميات لبنان غنى بالتنوع النباتي، وفيها عدد كبير من أنواع الأشجار النادرة في شرق البحر المتوسط، وأنواع زهور ونباتات مستوطنة فقط في لبنان.

محمية جزر النخيل: ثالث محمية نموذجية في لبنان، وهي تتألف من مجموعة جزر صغيرة قبالة شاطئ طرابلس. تعتبر أكثر المحميات غنى بالتنوع السمكي والطيور البحرية، كذلك تُشكل الملاذ الأخير لفقمة حوض المتوسط الراهبة في لبنان.

محمية شاطئ صور: وهي من أهم معالم السياحة اللبنانية، ويعتبر شاطئ صور الرملي محميّة طبيعية مهمة بالنسبة للبنان، وهو يُقسم إلى منطقة مخصصة للاستجمام والسباحة، ومنطقة يُمنع استغلالها، وتخصص فقط للحفاظ على الحياة البرية، وبشكل خاص السلاحف البحرية (اللجآت) والأسماك. ومن المحميات المهمة ايضا، محمية أفقا الطبيعية،محمية اليمونة الطبيعية، محمية مستنقع عمّيق،محمية تنورين الطبيعية،

هذا ويعتبر لبنان من المراكز القليلة في منطقة الشرق الأوسط المجهزة لممارسة رياضة التزلج. وعلى الرغم من أن البلاد تُعد مقصدا صيفيّا بالدرجة الأولى، إلا أن السياحة الشتوية تشهد تزايدا ملحوظا، بسبب قرب الجبل من الساحل، مما يسمح للزائر أن يُمارس التزلج ويعود إلى بيروت أو أي مدينة ساحلية أخرى في غضون ساعة أو إثنتين فقط. وتؤمن المنتجعات الكبرى لزبائنها الإقامة في الفنادق والشاليهات الشتوية بالإضافة إلى تسهيلات كثيرة تشمل أدوات التزلج.

وتشمل الرياضات الشتوية في لبنان: التزلج على المنحدرات الجليدية، الجري الطويل، بالإضافة إلى الهبوط بالمظلات، قيادة زلاقات الجليد الآلية، واستكشاف الغابات والجبال. وفي لبنان ستة منتجعات تزلج وهي:

منتجع الأرز: يبلغ ارتفاعه ما بين 1850 و 3087 متر عن سطح البحر، ويبعد شمالا 120 كم عن بيروت.

فاريا/عيون السيمان: ارتفاعها ما بين 1850 و 2500 متر، وتبعد 45 كم عن بيروت.

اللقلوق: ارتفاعه ما بين 1750 و 2200 متر، ويبعد عن بيروت مسافة 60 كم.

فقرا: ارتفاعها ما بين 1800 و 2400 متر عن سطح البحر، وتبعد عن بيروت مسافة 45 كم.

قناة باكيش: ترتفع 1900 متر عن سطح البحر، وتبعد 60 كم عن بيروت.

الزعرور: يتراوح ارتفاعه ما بين 1700 و 2000 متر عن سطح البحر، ويبعد 40 كم عن بيروت.

السياحة الطبية

أصبح لبنان مركزا إقليميا رائدا في قطاع السياحة الصحية في منطقة الشرق الأوسط، إذ يمتلك كل مقومات السياحة العلاجية لجهة عدد المستشفيات والمعدات. هناك 161 مستشفى في لبنان منها 7 مستشفيات جامعية تحتوي على 15 ألف سرير.

يمكن للبنان تقديم سلة واسعة من الاختصاصات الطبية لطالبي العلاج التي تشمل تشخيص أمراض القلب والتقنيات الجراحية والعلاجية وتقنيات التدخل الجراحي لعلاج أمراض القلب، وعمليات التجميل والتنحيف، أمراض السرطان والعلاج الفيزيائي وأمراض الأطفال.

ناهيكم عن وجود شاطئ بحري مميز يصل طوله الى ما يزيد عن 200 كم، وارتفاع عدد الأيام المشمسة في البلاد إلى قرابة 300 يوم في السنة، ما يجعله مقصدا بارزا لمحبي الاستجمام والنشاطات والرياضات المتعددة في أماكن مختلفة من البلاد.

إلا أن هذه المغريات والمميزات الجاذبة للسياحة تصبح في مهب الريح ولا قيمة لها، إن لم تترافق مع نظام سياسي مستقل وظروف أمنية مستقرة، وانطلاقا من تركيبة النظام الطائفي الهش في لبنان وتبعية القوى المسيطرة فيه لقوى اقليمية متناحرة خدمة لمصالحها الانانية الضيقة، فقد كشفت الإحصاءات التي تصدرها وزارة السياحة سنويا، مدى تأثير الأحداث السياسية والأمنية على السياحة في لبنان إن من حيث عدد السياح أو لناحية نوعيتهم أو مستوى الإنفاق السياحي، كما تظهر هذه الإحصاءات مدى ارتباط القطاع السياحي ببقية القطاعات الإقتصادية وتأثيره عليها.

وفي نظرة سريعة على السياحة في لبنان منذ عدة سنوات خلت، نرى أن عدد السياح قد تراجع بشكل مضطرد ارتباطا بالوضع الأمني والسياسي، حيث بلغ عددهم عام الفين وعشرة، 2,167,989 وافدا، وهو رقم قياسي كما ستبين الإحصاءات اللاحقة، أما العام الفين وأحد عشر فقد بلغ عددهم 1,655,051 أي بتراجع تجاوز ال 40 في المئة، وتناقص عددهم أيضا في العام الفين واثني عشر الى 1,365,845 أي بتراجع 23 في المئة ، وخلال العام الفين وثلاثة عشر تناقص عددهم ايضا الى 1,274,362 وافدا أي بتراجع بنسبة 6,6 في المئة.

وهنا نلاحظ أن الرقم القياسي في عدد السياح الذين أتو إلى لبنان خلال العام 2010، كان يمكن أن يستمر في الإرتفاع لو استمرت الاحوال السياسية والامنية هادئة، إلا أن التجاذبات السياسية والتوترات الامنية في لبنان والمرتبطة بشكل وثيق بالصراعات الاقليمية، قد أطاحت بكل الآمال والتمنيات، وكثيرا ما استخدمت القوى الاقليمية، والدولية أيضا، شماعة الرعب الأمني بهدف الإبتزاز ومنع رعاياها من القدوم إلى لبنان أو الطلب من الموجودين فيه مغادرته، وهذا نراه جليا في تغير أعداد ونوعية السياح، ففي حين كان السعوديون يحتلون المرتبة الاولى في قائمة السياح العرب في العام 2010 حيث فاق عددهم ال 150 الف سائح، تراجع هذا العدد الى نحو 40 الفا، في العام 2013 ليحل محلهم السياح العراقيون في المرتبة الاولى ب 142 الفا عراقيا وجاء الأردنيون في المرتبة الثانية ب 78 الفا والمصريون في المرتبة الثالثة ب 63، والسعوديون في المرتبة الرابعة.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد السياح خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة فإن المعلومات تشير إلى استمرار التراجع في عدد السياح الخليجيين، وهذا التراجع مرتبط بالإخطارات الخليجية لرعاياهم بين الفينة والاخرى، لعدم المجيء إلى لبنان، والأمر عينه ينطبق على السياح الأجانب لاسيما الأميركيين منهم بعد أن أطلقت الادارة الاميركية تحذيرات عدة خلال العام المنصرم إلى رعاياها بعدم المجيء الى لبنان.