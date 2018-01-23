إقتصاد 2018 في عيون أصحاب الإختصاص : أمل وتفاؤل .. وحذر!

بعد سنوات عدة من حالة عدم الإستقرار التي شهدها لبنان بسبب الجمود السياسي في الدرجة الأولى، والذي انعكس بشكل سلبي على مختلف القطاعات، عاش اللبنانيون عاماً من الحركة في السنة الأخيرة دون أن تسجّل بركة كبيرة بفعل بعض الإنتكاسات السياسية التي ألقت بثقل تداعياتها على الواقع اللبناني، وخصوصاً “إقالة” الحريري من السعودية والعودة عنها من لبنان!

رغم أن حركة العجلة الإقتصادية بدت خفيفة عام 2017، إلا أن البركة هي أمل الـ 2018، فكل الأمور السياسية في نصابها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، فكيف يرى أهل الإختصاص تطوّر قطاعاتهم في العام الجديد؟

لويس حبيقة : واقعية بنفحة إيجابية

الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة يلخّص أوضاع لبنان الإقتصادية عام 2017 بأنها “أفضل الممكن”، ويشدّد على عدم إمكانية توصيف الوضع في لبنان دون المقارنة بين واقعه وواقع البلدان المحيطة به من سوريا إلى اليمن .. تلك البلدان التي تأثّرت بالحرب وتداعياتها الإقتصادية، فضلاً عن إنخفاض أسعار النفط وتأثيرها على إقتصاد بلدان النفط.. هذه التفاصيل أساسية برأي حبيقة لتوصيف وضع البلاد المذكورة والتي يشير إلى أنه مقارنة بها، فإن أوضاع لبنان جيّدة جداً ، إلا أنها يمكن أن تصبح أفضل.

في الأرقام، يشير حبيقة إلى أن تسجيل لبنان نسبة نمو بين واحد ونصف في المائة وإثنان في المائة أمر إيجابي في ظل سنة إنتقالية للعهد الجديد، وبالرغم من كل التحديات التي رافقته، ولا تزال، من إستقالة الحريري إلى الجدل حول مرسوم الضباط …

إيجابية حبيقة ، لا يمكن وصفها بالمتفائلة، لأن المطلوب أكثر بكثير في العام 2018، فيقول: ” يمكن لوضع لبنان أن يتحسّن، لذلك يجب رفع إنتاجياتنا كلنا، العمل واجب على كل لبناني بعيداً من “النقّ” والتذمّر، وإن عمل كل فرد لزيادة إنتاجياته في بيئته ومحيطه، لا بد للبنان أن يضمن مجتمعاً نسبة نموّ أكبر.

أما الأولويات، فيعدّدها حبيقة بتراتبية، ويعتبر أن ترشيد الإنفاق في الطليعة، يليه تخفيف الفساد، فضلاً عن تحسين القوانين والإجراءات التي تساهم في جذب الإستثمارات إن من الخارج أو في الداخل. إضافة إلى التخفيف من وطأة الخلافات السياسية ومعالجة كل الأمور بطريقة منطقية دون أن تتحوّل إلى أزمات يقف تطوّر البلد عندها.

نظرة حبيقة واقعية مع نفحة إيجابية، وفي حين أن الوضع في سوريا يتحسّن، يشير إلى أن لبنان قد يستفيد من هذا الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الواقع اللبناني، لأنه يمكن لحوالى 100 ألف لبناني العمل في سوريا في مختلف القطاعات. ناهيك عن عودة اللبنانيين المغتربين من الخليج، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في رفع نسبة النمو بشرط إيقاف الخلافات السياسية والهدر والفساد.

وزني .. الآفاق مشجّعة !

إيجابية حبيقة يقابلها تفاؤل الخبير الإقتصادي غازي وزني الذي يشير إلى أن آفاق 2018 تبدو مشجعة وواعدة إقتصادياً ومالياً، وبالتالي فعلى لبنان الإستفادة منها وعدم إضاعة الفرص في صراعات وسجالات داخلية عقيمة.

تؤثر هذه الآفاق والتحديات بحسب وزني بشكل كبير على معدلات النمو ومصادر الدخل، ويعتبر أن توقيع لبنان إتفاقية تلزيم البلوكين النفطيين يجعل لبنان تدريجيا دولة نفطية مما يؤدي الى جذب كبار المستثمرين ورجال الاعمال والشركات العالمية، والى تحقيق معدلات نمو قوية، وخلق الاف فرص العمل، وتحرير عناصر نمو إقتصاده من الخارج، ووقف تصدير طاقاته الشبابية…

أما إقرار مشروع موازنة العام 2018، فيعتبر بحسب وزني من أولويات الحكومة ولكن يقتضي ان يكون اصلاحي، ذات رؤية إقتصادية وإجتماعية، يساهم في تحفيز النمو الضعيف الذي يقارب 1.5%، في خفض العجز المرتفع الذي يصل الى 10% من الناتج المحلي، في وقف تنامي الدين الذي تجاوز 80 مليار دولار ونسبته 150% من الناتج المحلي.

ويشير وزني في الإطار نفسه، إلى أن إقرار مشروع موازنة 2018 يواجه تحديات تعود الى ضرورة إقرار مشروع قطع الحساب لعام 2016 وتحديات تعود الى ارتفاع معدلات الفوائد وانعكاسها على خدمة الدين وارتفاع اسعار النفط عالميا وانعكاسها على عجز مؤسسة كهرباء لبنان.

يالإنتقال إلى مؤتمر باريس، يقول وزني: “يراهن لبنان على إنعقاد مؤتمر إستثماري في باريس ” البرنامج الاستثماري الوطني ” الذي يهدف الى إعادة تأهيل وإعمار وتطوير البنية التحتية في غالبية القطاعات: النقل، المياه، الصرف الصحي، الاتصالات، الصحة، التعليم، الثقافة بقيمة تقارب 17 مليار دولار وعلى مرحلتين.

يواجه المؤتمر تحديات تعود الى ضرورة تنفيذ الحكومة إجراءات إصلاحية وعد بها في مؤتمر باريس 3 (الكهرباء، إجتماعية، ضرائبية).

أما مؤتمر بروكسل 2 للنازحين السوريين، فيهدف الى تقديم الدعم المالي لمواجهة احتياجات النازحين السوريين على صعيد الاغاثة والبنية التحتية والتقديمات الاجتماعية. يواجه المؤتمر تحديات تعود الى كثرة الوعود والى ضعف المساعدات الحقيقية المحصّلة منه. (مؤتمــر بروكسل: حجـــم الوعــود 6 مليار دولار والمحصّل أقل من 30% )

في النهاية، ونظراً للإيجابيات التي يلحظها الوضع السوري، يقول وزني: تخفيف التوتر في سوريا يخفف الضغط على لبنان ويفتح آفاق عودة النازحين السوريين الى المناطق الامنة في سوريا (حوالي 70% من الاراضي السورية) كما يفتح المعابر البرية بين لبنان والدول العربية (معبر نصيب، معبر جوسيه) ما يساهم في تحسين الحركة التجارية لاسيما الصادرات اللبنانية والحركة السياحية.

صوما : تفاؤل وأمل

يبدو أن النظرة الإيجابية لمختلف الأوضاع الإقتصادية تطال مختلف القطاعات، فقطاع البناء الذي مرّ بمرحلة هدوء نسبي في ظل الظروف الإستثنائية التي عاشها البلد، يراهن على مستقبل أفضل نظراً لما تشهده البلاد من إستقرار أوله سياسي.

رئيس جمعية تجار البناء إيلي صوما، يشير إلى أن مرحلة الهدوء النسبي يتم خرقها من بعض التجار الذين هم بحاجة لبعض السيولة، الأمر الذي يجبرهم على بيع الشقق بأسعار أقل بنسبة 20 في المائة من أسعار السوق المتعارف عليها.

وإذ يستبعد أية تغيّرات، يتحدث عن أن التراجع الخفيف في هذا القطاع يعود إلى عدة أمور، أولها غياب العرب عن لبنان من سعوديين وكويتيين وإماراتيين، الذين بدأوا ببيع بيوتهم في لبنان بسبب التبديل الذي طرأ مؤخراً في السياسة، فضلاً عن إنخفاض أجور اللبنانيين المغتربين في الدول الخليجية بسبب أزمة إنخفاض أسعار النفط التي تعيشها الدول النفطية. في حين أن المغتربين في أميركا أو أستراليا أو كندا، فهم لا يتحمّسون لشراء بيوت في لبنان.

وإذ كان التجار يبيعون حوالى 3500 شقة للمغتربين سابقاً، لم تتخطّ النسبة الـ 900 شقة في عام 2017، الأمر الذي وجّه الجمعية نحو المغتربين في الدول الأميركية والأوروبية لتشجيعهم على شراء العقارات والبيوت في بلدهم الأم.

في هذا الإطار، يتحدث صوما عن معرض بناء تم في استراليا بالتعاون مع غرفة التجارة اللبنانية – الاسترالية وبحضور محافظ بيروت زياد شبيب دعماً لهدف الحملة، والمعرض المقبل سيقام في كندا لتقوية صلة الوصل بين المغتربين في مختلف دول العالم واللبنانيين لتوسيع رقعة العمل العقاري، ومنها إلى أميركا بعد تعيين ملحق تجاري في ديترويت.

كجمعيّة تجار بناء، يشير صوماً إلى أنه درءاً لوضع الإقتصاد الوطني في أزمة، إنهم يلفّون العالم لتشجيع قطاع البناء وشراء الشقق لأنه القطاع الذي يؤمّن العمل لحوالى 60 مهنة ويشغّل مختلف القطاعات.

لا يقتصر العمل على الترويج والتشجيع، بل يشيد صوما بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسات الإسكانية في مجال بيع الشقق وخصوصاً الصغيرة منها بسبب ارتفاع الطلب عليها بكلفتها المادية القليلة.

قطاع البناء الذي مر في السنوات الست الأخيرة في حالة هدوء نسبي، نسيت الحكومة أن تدعمه، إلا أن الجمعية اليوم تدرس الموازنة الجديدة لمطالبة الحكومة بخطوات تحفيزية لقطاع يعتبر عصب الإقتصاد. إضافة إلى ذلك، يتحدث صوما عن أن وجود رئيس قوي اليوم بالتفاهم مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء .. حرّك الإقتصاد الاأمر الذي سينعكس إيجاباً على نموّ البلد والقطاعات كافة.

ميركا ، أستراليا أو كندا لا

ترتبط القطاعات الإقتصادية ببعضها البعض في لبنان، فلا يحصل الإستقرار السياحي في غياب الهدوء السياسي، ولا ينتعش الإقتصاد إلا عبر التفاهمات ولا ينتصر النمو إلا في تأمين إنتاجية عالية لا تتطلّب أكثر من راحة البال.

بين الأمس واليوم، أمل يرافق أهل الإختصاص، تتخلّله انتكاسات متعددة، منها أزمة مرسوم الضباط ، ومع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية يبقى أمر حصولها أكبر الآمال المعلّقة لضمان مستقبل أفضل !