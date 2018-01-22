الموازنة اليمنية الأولى منذ الانقلاب أعلنتها الحكومة ويقرها البرلمان في شباط

ولفت بن دغر في اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن «الإيرادات المقدرة في الموازنة تبلغ 978.2 بليون ريال يمني، فيما تصل النفقات إلى 1465 بليون ريال (يراوح سعر الدولار الواحد بين 390- 450 ريال)، والعجز 33 في المئة».

وقال بن دغر إن الموازنة «لا شك وبكل المعايير تظل تقشّفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحّها، كما أنها محكومة بظروف الانقلاب وحدوث التمرّد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريباً لسلطة الانقلاب». وأوضح أن الموازنة «تشمل الرواتب العسكرية والمدنية، إذ اعتمدنا رواتب لعام كامل للعسكريين، وتغطي 12 محافظة وقطاعات واسعة منها غير المحرّرة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها». ووعد بـ «صرف الرواتب الكاملة للمناطق غير المحرّرة، في حال رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها».

واعتبر أن «هذه الحرب التي شنّها الحوثيون دمّرت وعلى نطاق واسع البنية الأساسية، وأوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسّسات الدولة وعدد منها في القطاع الخاص وعامة الناس، ونهبت كل ما وقعت يداها عليه». ولم يغفل أيضاً «توقّف إنتاج النفط والغاز وهما المصدران الرئيسان للموازنة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وتعطّلت عجلة الاقتصاد وتآكلت المصادر السيادية المالية من موارد الدولة، أما ما بقي منها فتعرّض للنهب والسرقة من جانب الانقلابيين، إذ لا تزال هناك سلطة لهذه الجماعة التي لا تحمل لا عقلاً ولا ضميراً». وأشار بن دغر إلى «نهب الاحتياط النقدي من العملة الصعبة والبالغ 5.2 بليون دولار، والمخزون من العملة المحلية المقدّر بتريليوني ريال، ما سبّب هذ الوضع الذي نعيشه».

ولفت إلى أن الموازنة ومؤشّراتها «أُعدّت قبل الوديعة البالغة بليوني دولار التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإنقاذ الريال اليمني واقتصادنا المنهار، وحماية البلد من كارثة كانت محدِقة». لكنه أوضح أن اللجنة المالية والمتخصصين في وزارة المال والبنك المركزي، لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشّرات الموازنة، وأرى أن نوافقهم الرأي».