لبنان 2018.. عام التحدّيات الإقتصاديّة!

مع بداية العام 2018 تدخل التحدّيات الإقتصاديّة مرحلة جديدة في بحر التجاذبات السياسيّة، خاصّة أنّ هذا العام انتخابيّ بامتياز، ما يتطلّب مسؤوليّة أكبر على عاتق من يتعاطون الشأن العام.

وتكمن أهمّية الوئام السياسي في أنّه يساعد على تنشيط عمل المؤسسات التشريعيّة والتنفيذيّة، ولا يحتمل الموضوع الاجتماعي اليوم المزيد من السياسات الخاطئة أو الكيديّة السياسيّة.

وبالعودة إلى العام 2017، فإنّ أبرز المحطات الإقتصاديّة كانت كالتالي:

1- إقرار الموازنة بعد غياب دام 12 عامًا.

2- إقرار القوانين النفطيّة وتلزيم شركات التنقيب عن النفط والغاز.

3- تصحيح الأجور في القطاع العام.

4- تشكيل المجلس الإقتصادي والإجتماعي.

5- الحفاظ على الإستقرار النقدي، وتخطّي الأزمة التي تسببت بها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ومن ثم العودة عنها.

أمّا العام 2018 فيحمل معه تحدّيات إقتصاديّة على الصعيدين الداخلي والخارجي:

1- التحدّيات الداخليّة:

– إقرار الموازنة بشكل سريع، مع الأخذ بعين الإعتبار أنّ الموازنة قد تأخّرت عن موعدها الدُّستوري أربعة أشهر.

– معالجة عجز الموازنة.

– إجراء قطع حساب للعام 2016، من أجل البدء بمراقبة الإنفاق وإغلاق حسابات العام 2017.

– وضع رؤية إقتصاديّة وإجتماعيّة حقيقية للسنوات الخمس المقبلة بعيدًا عن التجاذب السياسي، والعمل على إقامة مؤتمر إقتصادي حقيقي لمناقشة الواقع كما هو.

– البدء جِدّيًّا بمعالجة عجز الميزان التجاري، الذي يبلغ 16 مليار دولار، وهي قيمة الفارق بين الاستيراد السنوي (19 مليار دولار) والتصدير (ثلاثة مليار دولار).

– عدم فرض أيّ ضرائب جديدة، وتفعيل موضوع مكافحة الفساد، وتحسين الجباية في

– الجمارك التي بدأت بالتحسّن تدريجيًّا.

– إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

– تحويل الكهرباء والنفايات إلى قطاعَي إنتاج، عبر معالجة سليمة وجريئة خارج الإطار السياسي الضيّق.

– إقرار مشروع سكّة الحديد من شمال لبنان إلى جنوبه، ما يساعد في حلّ مشكلة النقل بشكل كبير ويسهّل التواصل بين المناطق، خاصّة مع دخول لبنان النادي النفطي. ويساعد هذا المشروع في تنقّل اليد العاملة بين المناطق بتكلفة منخفضة، ويُعتبر ذو جدوى ماليّة وإقتصاديّة كبيرة.

– معالجة مشكلة البطالة التي وصلت نسبتها إلى 33 في المئة، إذ يبلغ سنويًّا عدد الخرّيجيين الجامعيّين 6 آلاف شخص، وعدد طالبي العمل في السوق اللبناني 30 ألف شخص، بينما لا يوجد أكثر من ثلاثة آلاف فرصة متاحة.

– وضع خطّة لتوظيف اللبنانيين في قطاع النفط الذي يُمكنه استيعاب عشرات الآلاف من العاملين.

– أخذ المشاكل الإجتماعيّة بعين الإعتبار، حيث يعيش حوالي مليون مواطن بإنفاق يومي لا يتجاوز ستة آلاف ليرة لبنانية.

– تصحيح الأجور في القطاع الخاص.

– معالجة مشكلة الإحتكار بالتوازي مع تصحيح الأسعار.

2- التحدّيات الخارجيّة:

– الحفاظ على الإستقرار النقدي، ومواجهة الهجمات الخارجيّة، خاصّة من بعض الدول الخليجيّة، التي تعمل على زعزعة النظام المالي بكافة الوسائل.

– إيجاد آليّات لمواجهة قانون العقوبات الأميركي – الخليجي على لبنان، خاصّة مع تشكيل غرفة مراقبة ماليّة في الرياض.

– التحضير للتعاطي بمنطقيّة مع ملف إعادة الإعمار في سوريا.

– وضع رؤية للتعاطي مع الأسواق العالميّة الجديدة، خاصّة في إيران، والسعي في هذا الإطار للإستفادة من العلاقة المميّزة مع طهران ومع عواصم عالميّة أخرى.