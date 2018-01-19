كي لا يكون الرقم وجهة نظر
A general view shows a new plant inaugurated 22 March 2006 in Haradh, about 280 kms (170 miles) southwest of the eastern Saudi oil city of Dhahran, launching a project adding 300,000 barrels of oil to the kingdom's daily production capacity. The facility which was opened today in a ceremony attended by Saudi Oil Minister Ali al-Nuaimi was completed in January, ahead of schedule, the company said. Approximately 160 kms (100 miles) of new pipeline and extensions will transport crude and gas products to processing facilities further north in the Eastern Province, a statement said. Saudi Arabia, the world's top crude producer and exporter, currently pumps around 9.5 million bpd of oil and has a production capacity of around 11 million bpd. AFP PHOTO/STR

«أرامكو السعودية» تنتظر قرار الحكومة حول مكان الإدراج

يناير 19, 2018

أكد الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو السعودية» أمين الناصر أمس، أن «من المخطط إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة في النصف الثاني من السنة»، لكن الحكومة لم تتخذ قراراً بعد في شأن مكان الإدراج. وقال في مقر الشركة إنها «مستعدة للإدراج هذه السنة، حينما يُتخذ القرار بخصوص مكان الإدراج، نريد أن نرى ما إذا كان هناك إدراج في سوق أخرى، إضافة إلى سوق المال السعودية تداول»، لافتاً إلى أن «هناك لجنة مشكّلة تدرس الأمر والشركة مستعدة للتنفيذ عندما يُتخذ القرار».

ويمثل بيع حصة تصل إلى خمسة في المئة من «أرامكو السعودية» محوراً رئيساً في «رؤية المملكة 2030»، وهي خطة إصلاح طموحة تهدف لخفض اعتماد اقتصاد السعودية على النفط.

وقال الناصر، إن «الخطة ما زالت تتضمن إدراج الشركة ذاتها بدلاً من إنشاء شركة تابعة من أجل الطرح العام الأولي».

في سياق متصل، وقعت «أرامكو السعودية» اتفاقاً مع شركتين أميركيتين لتجربة استخدام تقنياتهما في تحويل النفط الخام إلى كيماويات، ما يساعد الشركة الحكومية على توسيع نشاطها في قطاع البتروكيماويات. وتريد الشركة تطوير نشاطها في قطاع المصب في وقت تستعد للطرح الأولي.

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أكد الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو السعودية» أمين الناصر أمس، أن «من المخطط إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة في النصف الثاني من السنة»، لكن الحكومة لم تتخذ قراراً بعد في شأن مكان الإدراج. وقال في مقر الشركة إنها «مستعدة للإدراج هذه السنة، حينما يُتخذ القرار بخصوص مكان الإدراج، نريد أن نرى ما إذا كان هناك إدراج في سوق أخرى، إضافة إلى سوق المال السعودية تداول»، لافتاً إلى أن «هناك لجنة مشكّلة تدرس الأمر والشركة مستعدة للتنفيذ عندما يُتخذ القرار».

ويمثل بيع حصة تصل إلى خمسة في المئة من «أرامكو السعودية» محوراً رئيساً في «رؤية المملكة 2030»، وهي خطة إصلاح طموحة تهدف لخفض اعتماد اقتصاد السعودية على النفط.

وقال الناصر، إن «الخطة ما زالت تتضمن إدراج الشركة ذاتها بدلاً من إنشاء شركة تابعة من أجل الطرح العام الأولي».

في سياق متصل، وقعت «أرامكو السعودية» اتفاقاً مع شركتين أميركيتين لتجربة استخدام تقنياتهما في تحويل النفط الخام إلى كيماويات، ما يساعد الشركة الحكومية على توسيع نشاطها في قطاع البتروكيماويات. وتريد الشركة تطوير نشاطها في قطاع المصب في وقت تستعد للطرح الأولي.

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