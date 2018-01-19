المجلس الاقتصادي والاجتماعي انتخب أعضاء لجانه الثماني

عقدت الهيئة العامة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي اجتماعها الثاني صباح اليوم في مقر المجلس، برئاسة شارل عربيد وفي حضور الأعضاء، وعلى جدول أعمالها بنود عدة أهمها انتخاب أعضاء اللجان، وعددها ثماني، واستحداث لجنة للبيئة وأخرى للشباب والرياضة. وتم اختيار أعضاء اللجان كافة، وأتت النتائج على الشكل التالي:

لجنة القضايا الاقتصادية:

أحمد ناصر

انيس بو ذياب

ايلي السغبيني

سعيد فخري

صادق علوية

صلاح الدين عسيران

مارون حلو

محمد الجوزو

محمد شقير

منصور بطيش

يوسف البسام

لجنة القضايا الاجتماعية:

طوني شمعون

عبد الأمير فضل الله

مخائيل جمل

باسم سرحال

بشارة الأسمر

عصمت عبد الصمد

يوسف فانوس

الأخت زهيه فرنجيه

فادي علامه

لجنة القضايا الانتاجية:

اندريه العور

سعيد فخري

سميرة عاصي

شوقي الدكاش

عبد الأمير فضل الله

عدنان رمال

فيليب بردويل

كريستيان باسيل

ليليان جابر

مازن سويد

ماكس زكار

لجنة العلوم والتكنولوجيا والمواصفات:

ايلي بصيبص

باسم سرحال

جميل حسامي

جورج شويري

عبد المنعم علم الدين

فادي علامه

كريستيان باسيل

نورا بيرقدريان

لجنة السياحة:

ايلي بصيبص

بسام طليس

بشارة الأسمر

جان عبود

جورج شلهوب

جورج عطالله

عبد الأمير نجده

هلا حريز

وديع كنعان

وفاء عابد

لجنة قضايا المناطق وشؤون الزراعة:

بشار القدسي

جان عبود

جرجس فخري

4جورج شلهوب

جورج هراوي

حسن فقيه

عمران فخري

ماجد سعيفان

يوسف محيي الدين

لجنة التنمية البشرية وحقوق الانسان:

الأب جان بول أبو غزالة

أحمد ناصر

الأخت زهيه فرنجية

اقبال دوغان مراد

خالد المهتار

عبد المنعم علم الدين

ماجد سعيفان

ماري لويز بابويان

محمد فانوس

نزيه الجباوي

يوسف البسام

لجنة قضايا العمل:

جورج نصراوي

صادق علوية

أسامة الخنسا

بسام طليس

فادي اندريا

عصمت عبد الصمد

حسن فقيه

نزيه الجباوي

سميرة عاصي

غنى مواس

عبد الكريم حسن

لجنة البيئة:

الأخت زهيه فرنجية

جان عبود

جورج نصراوي

عصمت عبد الصمد

ماري ناصيف

نجم خطار

هاسميك دانسيكيان

يوسف محيي الدين

لجنة الشباب والرياضة

انيس بو ذياب

ايلي السغبيني

عدنان رمال

غريتا صعب

غنى مواس

مازن سويد

ماكس زكار

محمد الجوزو

وجيه فانوس

وحدد المجلس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لانتخاب رئيس ومقرر لكل لجنة. وأقرت الهيئة العامة مشروع موازنة المجلس للعام 2018 التي عرضها مديره العام الدكتور محمد سيف الدين.