نقابات السائقين وعمال النقل: رفض مطلق لأي ضريبة اضافية على صفيحة البنزين

عقد الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان جلسته الاستثنائية اليوم، بناء على دعوة رئيس الاتحاد في مقره العام في الدورة – بناية مسعود.
واتخذت القرارات التالية:
“- رفض مطلق لاي زيادة ضريبة اضافية على صفيحة البنزين.
– مطالبة وزارة النقل ووزارة الموارد بالعمل على وقف ارتفاع اسعار المحروقات، او اعادة العمل ببونات البنزين وتوحيد سعر صحيفة البنزين للسيارات العمومية.
– رفض شكل اللوحة العمومية الجديدة وتبديلها كي تصبح باللون الاحمر بالكامل.
– الطلب من السلطات المعنية ايقاف شركتي اوبر وكريم وكل شركة تاكسي غير مرخص لها.
– الطلب من الحكومة اللبنانية مباشرة تنفيذ خطة النقل التي اقرت وتحمل الرقم 786 1 تاريخ 9 6 2009 والتي تنص على تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب.
– وقف العمال السوريين ولا سيما منهم الذين يعملون على سيارات الاجرة، ميني باص، اوتوبيس وشحن، والتشدد في تطبيق المخالفات وعدم التساهل في قيمة المخالفة وتطبيق قانون العمل اللبناني.
– ابلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمخالفين للعمل على وقف انتسابهم الى الضمان.
– متابعة كامل الامور مع الاتحاد العمالي العام والتشاور مع اتحادات النقل والتنسيق معها لاتخاذ خطوات تصعيدية من تظاهرات واعتصامات حتى الوصول الى اضراب عام يشمل كامل الاراضي اللبنانية.
– يبقي المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة الامور المستجدة”.
عقد الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان جلسته الاستثنائية اليوم، بناء على دعوة رئيس الاتحاد في مقره العام في الدورة – بناية مسعود.
عقد الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان جلسته الاستثنائية اليوم، بناء على دعوة رئيس الاتحاد في مقره العام في الدورة – بناية مسعود.
واتخذت القرارات التالية:
“- رفض مطلق لاي زيادة ضريبة اضافية على صفيحة البنزين.
– مطالبة وزارة النقل ووزارة الموارد بالعمل على وقف ارتفاع اسعار المحروقات، او اعادة العمل ببونات البنزين وتوحيد سعر صحيفة البنزين للسيارات العمومية.
– رفض شكل اللوحة العمومية الجديدة وتبديلها كي تصبح باللون الاحمر بالكامل.
– الطلب من السلطات المعنية ايقاف شركتي اوبر وكريم وكل شركة تاكسي غير مرخص لها.
– الطلب من الحكومة اللبنانية مباشرة تنفيذ خطة النقل التي اقرت وتحمل الرقم 786 1 تاريخ 9 6 2009 والتي تنص على تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب.
– وقف العمال السوريين ولا سيما منهم الذين يعملون على سيارات الاجرة، ميني باص، اوتوبيس وشحن، والتشدد في تطبيق المخالفات وعدم التساهل في قيمة المخالفة وتطبيق قانون العمل اللبناني.
– ابلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمخالفين للعمل على وقف انتسابهم الى الضمان.
– متابعة كامل الامور مع الاتحاد العمالي العام والتشاور مع اتحادات النقل والتنسيق معها لاتخاذ خطوات تصعيدية من تظاهرات واعتصامات حتى الوصول الى اضراب عام يشمل كامل الاراضي اللبنانية.
– يبقي المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة الامور المستجدة”.