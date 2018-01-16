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نقابات السائقين وعمال النقل: رفض مطلق لأي ضريبة اضافية على صفيحة البنزين

يناير 16, 2018

عقد الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان جلسته الاستثنائية اليوم، بناء على دعوة رئيس الاتحاد في مقره العام في الدورة – بناية مسعود.
واتخذت القرارات التالية:
“- رفض مطلق لاي زيادة ضريبة اضافية على صفيحة البنزين.
– مطالبة وزارة النقل ووزارة الموارد بالعمل على وقف ارتفاع اسعار المحروقات، او اعادة العمل ببونات البنزين وتوحيد سعر صحيفة البنزين للسيارات العمومية.
– رفض شكل اللوحة العمومية الجديدة وتبديلها كي تصبح باللون الاحمر بالكامل.
– الطلب من السلطات المعنية ايقاف شركتي اوبر وكريم وكل شركة تاكسي غير مرخص لها.
– الطلب من الحكومة اللبنانية مباشرة تنفيذ خطة النقل التي اقرت وتحمل الرقم 786 1 تاريخ 9 6 2009 والتي تنص على تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب.
– وقف العمال السوريين ولا سيما منهم الذين يعملون على سيارات الاجرة، ميني باص، اوتوبيس وشحن، والتشدد في تطبيق المخالفات وعدم التساهل في قيمة المخالفة وتطبيق قانون العمل اللبناني.
– ابلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمخالفين للعمل على وقف انتسابهم الى الضمان.
– متابعة كامل الامور مع الاتحاد العمالي العام والتشاور مع اتحادات النقل والتنسيق معها لاتخاذ خطوات تصعيدية من تظاهرات واعتصامات حتى الوصول الى اضراب عام يشمل كامل الاراضي اللبنانية.
– يبقي المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة الامور المستجدة”.

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عقد الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان جلسته الاستثنائية اليوم، بناء على دعوة رئيس الاتحاد في مقره العام في الدورة – بناية مسعود.
واتخذت القرارات التالية:
“- رفض مطلق لاي زيادة ضريبة اضافية على صفيحة البنزين.
– مطالبة وزارة النقل ووزارة الموارد بالعمل على وقف ارتفاع اسعار المحروقات، او اعادة العمل ببونات البنزين وتوحيد سعر صحيفة البنزين للسيارات العمومية.
– رفض شكل اللوحة العمومية الجديدة وتبديلها كي تصبح باللون الاحمر بالكامل.
– الطلب من السلطات المعنية ايقاف شركتي اوبر وكريم وكل شركة تاكسي غير مرخص لها.
– الطلب من الحكومة اللبنانية مباشرة تنفيذ خطة النقل التي اقرت وتحمل الرقم 786 1 تاريخ 9 6 2009 والتي تنص على تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب.
– وقف العمال السوريين ولا سيما منهم الذين يعملون على سيارات الاجرة، ميني باص، اوتوبيس وشحن، والتشدد في تطبيق المخالفات وعدم التساهل في قيمة المخالفة وتطبيق قانون العمل اللبناني.
– ابلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمخالفين للعمل على وقف انتسابهم الى الضمان.
– متابعة كامل الامور مع الاتحاد العمالي العام والتشاور مع اتحادات النقل والتنسيق معها لاتخاذ خطوات تصعيدية من تظاهرات واعتصامات حتى الوصول الى اضراب عام يشمل كامل الاراضي اللبنانية.
– يبقي المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة الامور المستجدة”.

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