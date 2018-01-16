نقابات السائقين وعمال النقل: رفض مطلق لأي ضريبة اضافية على صفيحة البنزين

عقد الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان جلسته الاستثنائية اليوم، بناء على دعوة رئيس الاتحاد في مقره العام في الدورة – بناية مسعود.

واتخذت القرارات التالية:

“- رفض مطلق لاي زيادة ضريبة اضافية على صفيحة البنزين.

– مطالبة وزارة النقل ووزارة الموارد بالعمل على وقف ارتفاع اسعار المحروقات، او اعادة العمل ببونات البنزين وتوحيد سعر صحيفة البنزين للسيارات العمومية.

– رفض شكل اللوحة العمومية الجديدة وتبديلها كي تصبح باللون الاحمر بالكامل.

– الطلب من السلطات المعنية ايقاف شركتي اوبر وكريم وكل شركة تاكسي غير مرخص لها.

– الطلب من الحكومة اللبنانية مباشرة تنفيذ خطة النقل التي اقرت وتحمل الرقم 786 1 تاريخ 9 6 2009 والتي تنص على تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب.

– وقف العمال السوريين ولا سيما منهم الذين يعملون على سيارات الاجرة، ميني باص، اوتوبيس وشحن، والتشدد في تطبيق المخالفات وعدم التساهل في قيمة المخالفة وتطبيق قانون العمل اللبناني.

– ابلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمخالفين للعمل على وقف انتسابهم الى الضمان.

– متابعة كامل الامور مع الاتحاد العمالي العام والتشاور مع اتحادات النقل والتنسيق معها لاتخاذ خطوات تصعيدية من تظاهرات واعتصامات حتى الوصول الى اضراب عام يشمل كامل الاراضي اللبنانية.

– يبقي المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة الامور المستجدة”.