كيدانيان في العرس السياحي البيئي في قرية بدر حسون البيئية: صيف 2018 سيكون مميزا سياحيا وعلى كل بلدة ان تتحضر لتكون سياحية

نظمت قرية بدر حسون البيئية ضهر العين، “العرس السياحي البيئي”، بمناسبة وضعها على الخارطة السياحية اللبنانية، برعاية وزير السياحة أواديس كيدانيان، وفي حضور ممثل وزير العمل محمد عبد اللطيف كبارة سامي رضا، سفير اندونيسيا احمد خميدي على رأس وفد، سفير الصين وانغ كي جيان وزوجته ووفد مرافق، ممثل السفير الايراني الملحق التجاري محمد حسين سجاد نجاد، النائب قاسم عبد العزيز، ممثل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية منسق التيار في طرابلس رافي دياب، ممثل رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل فؤاد خوري، ممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون العقيد روميو خوري، مستشار رئيس الحكومة لشؤون الدولة الدكتور نادر الغزال، ممثل الامين العام لتيار “المستقبل”احمد الحريري محمد مجذوب، مدير مكتب المخابرات في الكورة العقيد نجيب النبوت، رئيس قسم الأمن العسكري لجهاز أمن الدولة في الشمال النقيب ميشال فارس، مسؤول أمن الدولة في الشمال العقيد فادي خالد، متروبوليت طرابلس والشمال وعكار للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار جاورجيوس ضاهر، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والرزارعة في الشمال توفيق دبوسي، ورؤساء بلديات وشخصيات.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني وكلمة ترحيب من عريفة الاحتفال المستشارة الاعلامية للقرية هنادي حجازي التي عرضت لتاريخ انشاء القرية والمجالات التي تتناولها في صناعتها واهميتها السياحية ودخولها موسوعة غينيس.

حسون

ثم تحدث رئيس مجلس ادارة القرية الدكتور بدر حسون عن مراحل انشاء القرية التي كانت حلم طفولته وكيفية توجهه الى هذا المجال والعمل فيه، مشيرا الى انه زرع نحو ستين الف متر مربع من الازهار، وهناك عائلات كثيرة تستفيد من العمل في القرية ومن منتوجاتها”. وقال: “انني احب البيئة واشعر بها وهذا ما ساعدني لنصبح في موقع عالمي ونأمل بالنجاح الدائم برعاية المسؤولين والسياسين في بلدنا”.

كيدانيان

وألقى وزير السياحة كلمة قال فيها: “اعتبر نفسي ازور مقاما مهما جدا، واذ كنت قد اتيت متأخرا الا انني لم أكن اعلم بمميزات هذه القرية، التي افتتحت عام 2018 الا بعد زيارتها”.

واشار الى ان القرية والقيمين عليها قد حصدوا اوسمة كثيرة وعديدة، وقال: “وضعت هذه القرية من خلال عملها في مناصب مهمة، ونرى ذلك من خلال المنتوجات المتواجدة في فنادق مهمة في الخارج اللبناني، والتي هي من انتاج بدر حسون”، معتبرا “ان المبادرة هي الاساس وتميز اللبناني، اضافة الى دعم القيمين والمحيطين به”.

ووعد الوزير كيدانيان انه خلال مدة توليه الوزارة سيدعم هذه القرية وسيسعى لوضعها على الخريطة السياحية “لتصبح مركزا سياحيا مهما بالرغم من ان هذا الموضوع ليس بالسهل”، وقال: “على كل بلدة ومنطقة في لبنان ان تتحضر لتكون سياحية، وهذه السياحة الداخلية سننطلق بها بعد منتصف نيسان 2018، خصوصا وان الاستقرار الامني يعم لبنان”، متوقعا “ان يكون صيف لبنان 2018 مميزا سياحيا”.

وحيت رئيسة تجمع سيدات الاعمال في لبنان ليلى سلهب الدكتور حسون وعائلته على عطاءاته ونجاحاته، وقدمت له درعا تقديرية باسم الجمعية.

وقدم الدكتور حسون للوزير كيدانيان درعا من الصابون المغطى بالذهب.

بعدها، شارك الجميع في الغداء الذي اقيم للمناسبة.