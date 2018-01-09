مقابلة رئيس تحرير الاعمار والاقتصاد حسن مقلد لبرنتمج السياسة اليوم عبر قناة الـ NBN
يناير 9, 2018
آخر المقالات
- كيدانيان: سنطلق نهاية الشهر مشروع سنة السياحة الدينية 2018
- العرجة: قانون الإيجارات الجديد يهدّد 180 ألف عائلة
- مقابلة رئيس تحرير الاعمار والاقتصاد حسن مقلد لبرنتمج السياسة اليوم عبر قناة الـ NBN
- خوري استقبل وفدا من مؤسسة التمويل الدولية: نعمل لحماية بعض المنتجات عبر رفع الرسوم الجمركية
- خليل بعد اجتماعه مع ابي خليل والاسمر ونقابة مستخدمي وعمال كهرباء لبنان:اعددنا المرسوم التطبيقي للقانون 46 في ما يتعلق بالمؤسسة