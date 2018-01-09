كيدانيان: سنطلق نهاية الشهر مشروع سنة السياحة الدينية 2018

وضع وزير السياحة اواديس كيدانيان القطاع السياحي الخاص في الاستراتيجية السياحية الموضوعة من اجل ايجاد اسواق سياحية جديدة وتنويع مصادرها في الاشهر المقبلة، خلال لقاء في فندق “لوغراي”، في حضور نقباء السياحة في لبنان وعدد كبير من المعنيين بالقطاع في لبنان. وألقى رئيس مجلس ادارة VISITLEBANON نديم جورج فريحة كلمة شرح فيها جهود الشركة لفتح اسواق جديدة.

وتحدث كيدانيان عن “العمل الذي قامت به وزارة السياحة خلال الاشهر الماضية والاستراتيجية الموضوعة للاشهر المقبلة للوصول الى الاهداف المنشودة”، وقال: “خلال الاتصالات المباشرة مع منظمي الرحلات والمؤتمرات في الخارج ومحاولاتنا جدولة لبنان ضمن برامجهم في العام 2018، لاحظنا ان بعض الدول لا تزال ترفض اعتماد لبنان بسبب التحذيرات الموضوعة والمبنية على معلومات غير دقيقة، وهذا ما ادى الى تحضير كتاب بالتعاون مع وزارة الخارجية سنوجهه الى السفراء المعتمدين في لبنان والى السفراء اللبنانيين في الخارج نطلب منهم اعطاء التفسير والتوضيحات لدى وزارات الخارجية التابعة لهؤلاء السفراء من اجل التخفيف من وطأة هذه التحذيرات”. واضاف: “في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، هنأت رئيس الحكومة على خطوته باقامة حفلة ليلة رأس السنة في الوسط التجاري، ثم شكرت رئيس المجلس النيابي على اعادة فتح الوسط التجاري بعد ازالة الحواجز الحديد. وطلبت المساعدة من الاعلام لاعطاء الصورة الايجابية عن لبنان تمهيدا لتحسين وضعه السياحي، وقد وعدني وزير الاعلام بعقد لقاء مع وسائل الاعلام لتوضيح هذه الصورة”.

واعلن كيدانيان انه في نهاية كانون الثاني “سنطلق من القصر الجمهوري مشروع سنة السياحة الدينية 2018. وبالنسبة الى المشاركة في المعارض السياحية الدولية، فقد أطلقت الوزارة مناقصة عمومية لكي تكون الشركة الفائزة هي التي تنظم عملية المشاركة في كل المعارض”. وقال: “يهمني الحديث ايضا عن ضرورة المشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية بالاتفاق مع وزير الخارجية، إن على صعيد الحضور او على صعيد وضع بند السياحة على جدول المناقشات، لأننا نعتمد بدرجة كبيرة على المغتربين الذين يأتون بكثرة الى لبنان، وبالتالي من المفترض ان تسهل امورهم لكي يأتوا بأعداد اكبر لان المغترب هو الخزان الاساسي للسياحة. أما بالنسبة الى مؤتمر VISITLEBANON، فقد حدد موعده في 10 ايار المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية وقبل عيد الفطر، وسنركز على السياحة البيئية والمناطقية التي تنمي المناطق، وسنضع برنامجا حول هذا الموضوع في نهاية ايار من اجل القاء الضوء على كل المناطق التي يمكن السائح ان يقصدها وان تكون وجهة سياحية داخلية”.