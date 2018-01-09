أبي خليل: ننتظر من النقابة استئناف الأعمال لإعادة الخدمة الكهربائية

أكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن “الاجتماع في وزارة المال كان عمليا وقررنا أن نتوصل الى اتفاق يراعي القانون 46 ويراعي خصوصية مؤسسة كهرباء لبنان وعملها”.

وقال ابي خليل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المال علي حسن خليل ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، قال ابي خليل: “اننا ننتظر من النقابة استئناف أعمالها الادارية والأعمال التي فيها عرقلة، لرد الخدمة الى المواطنين الذين تحملوا منا ما فيه الكفاية”.

ولفت الى أنه “بالنسبة لمقدمي الخدمات هناك افكار نعمل عليها بشكل جديد نحن والمعنيين وغدا سيكون لنا حل لهذا الأمر”.

الاسمر

من جهته اكد لأسمر أن “الاتفاق في ملف سلسلة الرتب والرواتب لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان هو اتفاق مشرف يعيد التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي والامور ذهبت الى وضعها الصحيح”.

واشار الى أن “المياومين يعانون منذ 3 أشهر من دون معاشات”، متمنيا “أن تنسحب هذه المعالجة المشرفة لمعالجة موضوع المياومين”.