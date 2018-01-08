مياومو الكهرباء: قررنا الإبقاء على الاعتصام

أعلنت “لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء”، في بيان، انها قررت “الإبقاء على الإعتصام وتوقيف الأعمال وإقفال الدوائر في المبنى المركزي وكل المناطق”، وانها “بصدد التصعيد على المستويات كافة حتى أخذ القرار بإقفال المبنى المركزي بشكل تام مع برنامج تحركات على الأرض في أماكن نحددها في الوقت المناسب”، وذلك “بعد أن سدت آفاق الحلول وأصبحت قضيتنا في مهب الريح، وحيث أيقنا بأن قضيتنا في آخر الأولويات، وليس هناك عمل جاد لحلها”.

أضافت: “وفي ما خص الإجتماع الذي سيحصل غدا بين الوزيرين علي حسن خليل وسيزار أبي خليل، بخصوص مسألة الزيادات التي تطالب بها نقابة المستخدمين، وحيث علمنا بأن وضعها قد بت بشكل إيجابي، فنطلب من الوزيرين حل أزمة المياومين وقضيتهم، برعاية رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي هو دائما إلى جانب المياومين، إسوة بالمستخدمين وبسلة واحدة، وتضميد هذا الجرح النازف منذ سنوات”.

وختمت بالقول إنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة “لأخذ القرار الجريء والحاسم”.