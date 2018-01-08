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الكهرباء انقطاع

مؤسسة الكهرباء تجدد اعتذارها من المواطنين لعدم قدرتها على خدمتهم بسبب استمرار اضراب النقابة

يناير 8, 2018

تذكر مؤسسة كهرباء لبنان في بيان عطفا على بياناتها السابقة بشان تداعيات اضراب نقابة عمالها ومستخدميها، ب “مواصلة النقابة عدم السماح بإجراء التصليحات على شبكات التوتر العالي والمتوسط والمنخفض كافة، اجراء المناورات على مخارج التوتر المتوسط. وضع المجموعة الغازية الثانية في دير عمار (160 ميغاوات) في الخدمة. تصليح المجموعة الثالثة وإجراء الصيانة على المجموعة الثانية في معمل الذوق الحراري (210 ميغاوات). وضع إحدى مجموعتي معمل بعلبك (30 ميغاوات) في الخدمة. ضخ مادة القبول اويل لتشغيل الباخرتين التركيتين في الذوق والجية مما سيؤدي إلى توقيف باخرة الذوق (190 ميغاوات) بدءا من مساء اليوم الأحد وباخرة الجية (190 ميغاوات) بدءا من مساء الاثنين الواقع فيه 8/1/2018. بناء على ما تقدم، تجدد المؤسسة اعتذارها من المواطنين في جميع المناطق اللبنانية المتضررين من تداعيات الاضراب المذكور، آملة في أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد غدا في وزارة المالية عن نتائج ايجابية، وبالتالي انتهاء اضراب النقابة بما يسمح بإعادة الأمور إلى طبيعتها في المؤسسة وإعادة الانتظام إلى التغذية بالتيار الكهربائي”.

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تذكر مؤسسة كهرباء لبنان في بيان عطفا على بياناتها السابقة بشان تداعيات اضراب نقابة عمالها ومستخدميها، ب “مواصلة النقابة عدم السماح بإجراء التصليحات على شبكات التوتر العالي والمتوسط والمنخفض كافة، اجراء المناورات على مخارج التوتر المتوسط. وضع المجموعة الغازية الثانية في دير عمار (160 ميغاوات) في الخدمة. تصليح المجموعة الثالثة وإجراء الصيانة على المجموعة الثانية في معمل الذوق الحراري (210 ميغاوات). وضع إحدى مجموعتي معمل بعلبك (30 ميغاوات) في الخدمة. ضخ مادة القبول اويل لتشغيل الباخرتين التركيتين في الذوق والجية مما سيؤدي إلى توقيف باخرة الذوق (190 ميغاوات) بدءا من مساء اليوم الأحد وباخرة الجية (190 ميغاوات) بدءا من مساء الاثنين الواقع فيه 8/1/2018. بناء على ما تقدم، تجدد المؤسسة اعتذارها من المواطنين في جميع المناطق اللبنانية المتضررين من تداعيات الاضراب المذكور، آملة في أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد غدا في وزارة المالية عن نتائج ايجابية، وبالتالي انتهاء اضراب النقابة بما يسمح بإعادة الأمور إلى طبيعتها في المؤسسة وإعادة الانتظام إلى التغذية بالتيار الكهربائي”.

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